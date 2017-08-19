Омск, 19 августа, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Праздничные массовые мероприятия в честь Дня города Калачинска Омской области, которые должны были состояться 19−20 августа 2017 года, отменили из-за свирепствующей в регионе африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

skeeze Свиньи

«В соответствии с указом губернатора Омской области «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальный образований», праздничные массовые мероприятия, приуроченные ко Дню города Калачинска на 19−20 августа 2017 года отменяются», — говорится в сообщении на портале правительства региона.

Читайте также: В Омской области объявлен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Между тем ситуация по АЧС в Омской области оценивается как сложная. В муниципальных районах отчуждено уже более 10 тысяч голов свиней. Однако, по данным областных властей, федеральные эксперты считают, что в регионе «предпринимаются исчерпывающие меры для локализации вспышки африканской чумы свиней».

Читайте также: Запреты, проверки, требования: Омская область борется с чумой свиней

В настоящее время на территории региона в режиме карантина находятся 16 очагов и два инфицированных объекта.

Всего, по данным Омскстата, по состоянию на 1 августа 2017 года в Омской области поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составляло 545,1 тыс. голов.

«К сожалению, вирус попал в Омскую область. Но за два месяца борьбы с инфекцией можно отметить, что локализация очагов проводится быстро. Самый главный инструмент противодействия болезни — ограничение вывоза продукции с личных подсобных хозяйств, которая может быть заражена. Сейчас возбудитель болезни циркулирует за счёт перемещения заражённой продукции с личных подворий», — прокомментировал советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

По словам первого зампредседателя регионального правительства Андрея Новосёлова, собственники животных, сдавшие свиней, получают «достойное возмещение их стоимости по рыночной цене».

«На сегодняшний день мы уже выплатили компенсаций на 4 млн рублей. На возмещение собственникам поголовья свиней выделено 90 млн рублей. Дополнительные средства по решению губернатора Виктора Назарова предусмотрены в резервном фонде Омской области», — сказал он. В Омской области проводятся рейды с целью пресечения несанкционированной торговли продукцией животного происхождения.

Новосёлов также поддержал идею законодательного закрепления предельной нормы численности животных в личных подворьях:

«Речи не идёт о том, чтобы как-то ущемить чьи-то права, но это же ненормально, когда в личном подсобном хозяйстве под 1200 свиней, а такие вопиющие факты есть. Это уже не личное, а фермерское хозяйство, полноценное предприятие, которое должно быть закрытого типа, а значит, соблюдать соответствующие правила содержания животных, утилизации отходов жизнедеятельности свиней, ветеринарного контроля. Это и вопрос экологии, и налогов. Нужно законодательно установить верхнюю планку по поголовью скота, который может содержаться в личном подсобном хозяйстве».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омская область, пострадавшая от АЧС, намерена выступить с инициативой закрепления в федеральном законодательстве предельной численности содержания свиней в личных подсобных хозяйствах.

Читайте также: Омская область предлагает ограничить численность свиней в российских ЛПХ

Также накануне известно, что АЧС добралась до Омска. Очаг зафиксирован в посёлке Новая станица в Ленинском округе в ЛПХ, где содержалось 120 голов свиней.

Африканская чума свиней, по информации специалистов, не опасна для человека, однако может привести к огромному экономическому ущербу. Свиньи, заболевшие АЧС, лечению не поддаются. Возбудитель АЧС очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным до 7 лет. Полностью разрушается вирус при температуре + 70 градусов.