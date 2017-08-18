Анкара, 18 августа, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что готов оказывать всестороннюю поддержку турецкому бизнесу, развивающему свои проекты в республике. Он также сообщил, что «ТАИФ-НК» запускает завод по глубокой переработке нефти, в строительстве которого принимала участие турецкая компания «Гемонт». Главе республики, как руководителю региона, активно сотрудничающего с Турцией, дали слово на рабочем завтраке сопредседателей российско-турецкой межправительственной комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Tatarstan.ru Российско-турецкий рабочий завтрак на 86-й Измирской международной выставке. Турция. 2017

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«Мы совместно с уважаемым министром экономики Турции Зейбекчи эфенди уже неоднократно открывали в Татарстане турецкие заводы. Сегодня их в республике уже 10. На сегодняшний день турецкие компании инвестировали в нашу республику 2 млрд долларов США. Мы успешно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, машиностроение, строительство, деревообработка, здравоохранение, сельское хозяйство, — заявил Рустам Минниханов в своём выступлении. — Сегодня мы ведём работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции — «Гебзе», которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и Особой экономической зоны».

В конце своего выступления глава Татарии выразил надежду, что участие в Измирской международной выставке, ради которой он и прибыл в Турцию, «будет способствовать дальнейшему расширению и укреплению деловых контактов между странами».

86-я Измирская международная торговая выставка-ярмарка промышленных и потребительских товаров IZMIR INTERNATIONAL FAIR-2017 пройдёт с 18 по 22 августа. Главная тема выставки — «Инновация и Энергетика».

Россия в этом году является страной-партнёром выставки. Российская национальная экспозиция обещает стать крупнейшей из всех представленных. Она займёт более 600 кв.м. Здесь представят достижения сферы энергетики, машиностроения, металлургической и лёгкой промышленности, агропромышленного комплекса, инвестиционного сотрудничества и туризма.

Кроме рабочего завтрака и непосредственно выставочной работы, делегации примут участие в пленарной сессии российско-турецкого делового форума «Новый этап российско-турецкого партнёрства в торгово-экономической сфере». Татарская делегация планирует в рамках этой работы провести деловые переговоры с турецкими компаниями.

18 августа состоялась встреча Рустама Минниханова с членом правления компании «BMC» Тургутом Шенолом. На ней стороны обсудили вопросы развития автомобилестроительного кластера республики, основу которого составляют автогигант ПАО «КамАЗ», заводы «Ford Sollers», «ЕлАЗ» и предприятия — производители автокомпонентов. Присутствовавший на встрече гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин выразил заинтересованность в сотрудничестве с компанией «ВМС». Последняя является одной из крупнейших в Турции автопроизводящих фирм и существует с 1964 года.

Напомним, Турция является одним из основных зарубежных партнёров Татарии. Развитие сотрудничества идёт в рамках межправительственного Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного 22 мая 1995 года.

По итогам 2016 года двусторонний внешнеторговый оборот между регионом и Турцией превысил 215,5 млн долларов США. Это в 3−4 раза меньше докризисных показателей. Но уже по итогам первого квартала 2017 года оборот начал расти, достигнув 74,5 млн долларов США. Доли экспортных и импортных операций в структуре внешнеторгового оборота региона в среднем составляют 63% и 37% соответственно.

Основная продукция, которую везут компании Татарии в Турцию — это каучук синтетический, изделия из пластмассы, органические химические соединения, нефтепродукты, продукты неорганической химии, синтетические моющие средства, полимерные материалы, изделия из древесины (фанера, лесоматериалы), изделия из черных металлов, и др.

На импорт идут транспортные средства, механическое и электрическое оборудование, изделия из черных и недрагоценных металлов, пластмассы, меха, кожи и стекла, мебель и многое другое.

Осуществляется сотрудничество и по поставкам на турецкий рынок нефтехимической продукции республики. А компании из Турции, в свою очередь, участвуют в проектах по строительству нефтехимических комплексов в Татарии.

Кроме того, в Казани работает генеральное консульство Турецкой Республики. Сотрудничество осуществляется и в сфере культуры. В Турции на протяжении многих лет проходят Дни культуры Татарии, а также национальный татарский праздник — Сабантуй, и турецкие власти оказывают этим мероприятиям всяческую поддержку.

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В Стамбуле с 1997 года работает полномочное представительство Татарии. Оно одновременно выполняет функцию регионального представительства региона в странах Азии и Африки.

Примечательно, что представительство было создано указом главы региона в соответствии с Договором о разграничении полномочий Москвы и Казани. Договор в августе 2017 года прекратил свою работу и не был пролонгирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля депутаты Госсовета Татарии на заседании единогласно приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу создания специальной рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. В своём обращении депутаты отметили, что «основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве и вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами».

«В связи с истечением срока действия документа возникают определённые проблемы реализации ряда действующих норм Конституции региона», — добавили депутаты.

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