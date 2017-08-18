Владивосток, 18 августа, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Экипаж камчатского танкера «Ича» (флаг России) брошен в порту Владивостока без денег и провизии. Компания — судовладелец, ПО «Камагро», банкрот, танкер находится в залоге у банка. Четверо оставшихся для поддержания судна на плаву моряков не могут уехать домой в Петропавловск-Камчатский — денег на билеты нет, а бросить танкер они не могут. РПСМ в суде добился ареста судна, не смотря на сопротивление банкиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Моряки танкера «Ича» брошены в порту Владивостока без денег и еды

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Еще в феврале моряки танкера «Ича» написали заявления на увольнение с требованием погасить им долги по заработной плате. Судовладелец — камчатское ПО «Камагро» — заявления моряков проигнорировал. Долг по заработной плате перед четырьмя членами экипажа, остающимися на борту для поддержания живучести судна, уже превысил 1,3 млн рублей.

Моряки обратились в профком первичной профсоюзной организации РПСМ во Владивостоке. Профсоюз поспешил на помощь морякам.

Ситуация осложнена еще и тем, что ПО «Камагро» — банкрот, назначен арбитражный управляющей, танкер «Ича» в залоге у банка.

«После нашего запроса на Камчатку, стало известно, что ПО «Камагро» уже однажды признавалось банкротом. Мы приняли решение подать иск в суд Первомайского района Владивостока в интересах моряков о взыскании задолженности по заработной плате. Мы также ходатайствовали об аресте судна. Однако банк, в залоге у которого находится танкер, попытался воспрепятствовать удовлетворению исковых требований, настаивая на том, что залог имеет преимущество перед зарплатой экипажа. Но мы сослались на статью 64 ГК РФ (удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица), а также на статью 389 Кодекса торгового мореплавания (Морское требование), где четко и ясно прописано, что заработная плата экипажа имеет преимущество перед всеми остальными выплатами», — рассказала юрист РПСМ Александра Згоржельская.

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Представители профсоюза связались с Камчатской транспортной прокуратурой и попросили предоставить документы, подтверждающие неплатежеспособность судовладельца. По результату запросов арбитражному управляющему, в налоговую службу, в фонд социального страхования и пенсионный фонд по Камчатскому краю выяснилось, что на имущество компании наложен арест на сумму свыше 6 млн руб. Кроме того, компания уже признавалась банкротом по требованию ООО «Амурская нефтебаза».

Суд удовлетворил иск о взыскании в пользу моряков 1 млн 316 тыс 628 рублей. 15 августа на судно наложен арест.

Но получат ли моряки свои деньги?

«Мы надеемся на это. Равно, как очень рассчитываем, что после вынесения судебного решения судовладелец выйдет на связь с профсоюзом для переговоров по погашению задолженности. Но … Понимаете, обязанности судовладельца прописаны в законе, а санкций нет. Что может служить санкцией для рабочего судна? Арест судна. Такое судно в море не выйдет, судовладелец посчитает убытки и заплатит морякам. А этот-то танкер «Ича» — он итак в порту стоит никому не нужный. У судовладельца и без этого танкера проблем полно — он банкрот! Если только это судно кто-то купит на металлолом, тогда моряки свои деньги увидят», — сообщил председатель профкома первичной профсоюзной организации моряков Владивостока РПСМ Пётр Осичанский.

С 18 января 2017 года вступили в силу поправки к Конвенции о труде в морском судоходстве, обеспечивающие финансовые гарантии судовладельца перед экипажем. Проще говоря, экипаж судна должен быть застрахован на случай репатриации, ущерба жизни и здоровью и невыплаты заработной платы более 2 месяцев. Но на танкере «Ича» и такой страховки в помине нет.

«У них там вообще ничего нет. К сожалению, моряки часто совершенно неграмотны в плане защиты своих прав. Недавно был случай, когда судовладелец показал морякам страховку судна. И моряки считали себя застрахованными. Но застрахованным оказался только сухогруз. То есть, если судно утонет и погибнут моряки, то судовладелец получит возмещение ущерба, а семьи моряков, потерявшие кормильцев — нет», — добавил Петр Осичанский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Российский профсоюз моряков бьет тревогу по поводу планомерного выдавливания российских моряков из российского правового поля. Новые законы о ТОСЭР и свободных портах могут лишить моряков работы. Но Минтранс РФ доводов профсоюза не слышит.

Речь идет о работе российских моряков на судах под российским же флагом. Казалось бы, государство заинтересовано в том, чтобы его граждане, российские моряки, бороздили моря под родным флагом: платили налоги, отчисления в ПФР, имели все, положенные людям тяжелого труда льготы и гарантии. До 2002 года эту заинтересованность государство подтверждало тем, что работодатели-судовладельцы, например, должны были испрашивать разрешение у государства на привлечение иностранной рабочей силы. И получить такое разрешение было очень непросто. Действовало правило: «сначала свои, а чужие — только если найти необходимых «своих» невозможно». Найм на суда под российским флагом иностранных граждан регламентировался ФЗ «О правовом положении иностранных граждан».

Сейчас эксперты РПСМ с тревогой отмечают, что правительство РФ взяло курс на законодательный демонтаж существовавших правил. И гарантии трудоустройства российских моряков на российские суда отныне под большим вопросом. Большую тревогу профсоюза моряков вызывает и ситуация с невыплатой заработной платы российским морякам. Пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным судовладельцам обманывать моряков, оставлять их труд без оплаты. Пальму первенства в РФ по нарушению прав моряков, по данным РПСМ, годами держит Сахалинская область.