Фальшивая страховка: сахалинский судовладелец Пивнев опять обманул моряков

Южно-Сахалинск, , 08:49 — REGNUM Представители Российского морского профсоюза моряков побывали с инспекционной проверкой на борту теплохода «Ст-Винд», принадлежащего самой неблагополучной в ДФО судоходной компании «Вип-строй холдинг» сахалинского предпринимателя Ивана Пивнева. В ходе проверки инспекторы выяснили, что страховые свидетельства моряков недействительны. Это значит, что экипаж может в любой момент остаться без зарплаты, медицинской помощи и возможности репатриации из чужой страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Поправки к Конвенции о труде в морском судоходстве, обеспечивающие финансовые гарантии судовладельца перед экипажем, вступили в силу 18 января этого года, и с тех пор инспекторы Российского профсоюза моряков интересуются наличием страховых свидетельств на борту при каждом посещении судов в портах России. Страховка дает надежные гарантии морякам на случай невыплаты заработной платы, утраты трудоспособности, смерти, необходимости репатриации на родину из чужой страны. Оплачивать страховку — прямая обязанность работодателя.

Инспекторы Дальневосточной региональной организации РПСМ пристально следят за соблюдением прав моряков, особенно, когда речь идет об обязательном страховании. Проверяются все суда, заходящие в порты. Не стал исключением и сухогруз «Ст-Винд» пришедший в порт Находки. Это судно, равно как и его арендатор, сахалинский предприниматель Иван Пивнев, давно известны РПСМ, а также правоохранительным органам Дальнего Востока, в связи с бесконечными грубейшими нарушениями российского и международного законодательства.

«В ходе проверки теплохода «Ст.Винд», заработавшего самую неблагополучную репутацию, мы решили проверить подлинность страховых свидетельств. Мы уже сталкивались с беспрецедентным поведением судовладельца Пивнева, когда он предоставил портовым властям фальшивые документы о якобы выплаченной морякам заработной плате. Поэтому проверку проводили очень внимательно. И, как оказалось, не напрасно. Сомнения у нас закрались еще при первом посещении судна — из-за отсутствия капитана на борту сертификаты нам предоставлены не были, хотя они должны находиться на видном месте, чтобы любой моряк мог посмотреть, в какую именно страховую компанию он может обратиться, если судовладелец задержал зарплату более чем на два месяца. Тогда мы попросили старпома донести нам эти документы после прибытия капитана на борт. Однако при повторном посещении судна на следующий день ситуация повторилась — никаких страховок мы не увидели. Впоследствии полисы, выданные компанией Ингосстрах, были отправлены в офис профсоюза в электронном виде», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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Профактивисты немедленно обратились в офис Ингосстраха с целью проверить действительность полученных документов. В ответ сотрудники страховой компании выслали базу данных застрахованных судов, в которой теплохода «Ст. Винд» не оказалось.

«Выяснилось, что у судовладельца имеется долг по первому платежу, поэтому судно не отображается в списке. Получается, предоставленные страховые сертификаты действительными не являются, и в случае чего моряки рискуют остаться без зарплаты, компенсаций и возможности репатриироваться. Мы уже обратились к транспортному прокурору Находки с просьбой организовать проверку и принять меры по устранению этого нарушения», — добавил Николай Суханов.

Информацией Российского профсоюза моряков уже заинтересовались следователи Сахалинского СК на транспорте, расследующие уголовные дела по заявлениям 20 моряков, обманутых Пивневым.

«Уголовные дела расследуются. Но сам Пивнев, по нашим данным, сейчас в Японии и возвращаться, судя по всему, не хочет пока. Многие моряки обращаются в суд с исками о выплате заработной платы, мы им в этом также помогаем. Мы обязательно вяжемся с профсоюзом, с транспортной прокуратурой в Находке. Информация о недействительных страховых свидетельствах пригодится и в расследовании уголовных дел по данному судовладельцу», — рассказал следователь Сахалинского СК на транспорте Сергей Корженко.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Российского профсоюза моряков, Сахалинская область годами удерживает первенство по нарушению прав моряков. С островным регионом связаны самые громкие флотские скандалы последних лет — крушение траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 моряков, многочисленные забастовки моряков в связи с невыплатой заработной платы, бесчеловечными условиями труда.