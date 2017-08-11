Флаг российский, владелец кипрский, с зарплатой «швах», в контрактах бардак

Хабаровск, , 10:49 — REGNUM Российский экипаж т/х «Вячеслав Анисимов» пожаловался в порту Находки на уровень заработной платы, контракты с судовладельцем, из которых непонятно, сколько вообще должны получать моряки, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Теплоход принадлежит кипрской компании «Halewood Shipping Inc», ходит под флагом России, менеджером выступает «Azia Shipping». Со всеми моряками заключены индивидуальные контракты — условия в каждом из них прописаны на восьми страницах, а подсчитать общую сумму заработной платы не представляется возможным.

«Базовая ставка матроса на судне составляет 11 640 рублей, капитана — 13 620 рублей. Они обе не дотягивают даже до рекомендуемой минимальной базовой ставки Международной организации труда (МОТ): 614 долларов США. Именно поэтому моряки хотели бы, чтобы индивидуальный контракт был упрощен до двух-трех страниц, с окладом в 40 000 рублей для матроса», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Проще говоря, если судовладелец попадет в сложную финансовую ситуацию или вообще решит не платить экипажу, то доказать в суде моряки смогут только жалкие 11—13 тысяч рублей. Понятно, что за такие копейки никто в море не пойдет. Множество моряков, особенно на Дальнем Востоке уже столкнулись с таким способом нарушения судовладельцами их прав.

Инспекторы профсоюза отметили также, что страховые сертификаты на случай репатриации, выплаты долгов по зарплате и компенсаций в связи с утратой трудоспособности на судне есть, но моряки их не видят: важные документы хранятся в каюте капитана, в сейфе. Что тоже является грубым нарушением: страховые сертификаты должны быть вывешены на видном месте, чтобы каждый член экипажа мог с ними ознакомиться.

«Это грубое нарушение требований Международной Конвенции о труде в морском судоходстве», — подчеркнул Николай Суханов.

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На сухогрузе «Вячеслав Анисимов» все документы, вроде бы, есть, но толку экипажу от этого мало. Вот, например, есть коллективный договор с неким Профсоюзом работников водного транспорта, подписанный председателем его бассейновой организации Владимиром Дорошем. Однако моряки ни председателя в глаза никогда не видели, ни о данном профсоюзе понятия не имеют — его представители судно не посещали ни разу.

«Наши инспекторы рассказали морякам о деятельности Российского профсоюза моряков, о тех преимуществах при защите их прав, которые они получают, став его членами. Экипаж изъявил желание вступить в ряды РПСМ», — добавил Николай Суханов.

Во многих морских державах членство в национальном морском профсоюзе является обязательным условием для работы на флоте. В частности, в США действует федеральный закон, согласно которому моряк попросту не сможет выйти в море, если не является членом профсоюза. Этому есть объяснение — ITF «Международная федерация транспортных рабочих» — гарантирует защиту прав только тем морякам, которые являются членами национальных профсоюзов. В России, к сожалению, этот вопрос законодательно не урегулирован.

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Как сообщало ИА REGNUM, Российский профсоюз моряков бьет тревогу по поводу планомерного выдавливания российских моряков из российского правового поля. Новые законы о ТОСЭР и свободных портах могут лишить моряков работы. Но Минтранс РФ доводов профсоюза не слышит. Речь идет о работе российских моряков на судах под российским же флагом. Казалось бы, государство заинтересовано в том, чтобы его граждане, российские моряки, бороздили моря под родным флагом: платили налоги, отчисления в ПФР, имели все, положенные людям тяжелого труда льготы и гарантии. До 2002 года эту заинтересованность государство подтверждало тем, что работодатели-судовладельцы, например, должны были испрашивать разрешение у государства на привлечение иностранной рабочей силы. И получить такое разрешение было очень непросто. Действовало правило: «сначала свои, а чужие — только если найти необходимых «своих» невозможно». Найм на суда под российским флагом иностранных граждан регламентировался ФЗ «О правовом положении иностранных граждан».

Сейчас эксперты РПСМ с тревогой отмечают, что правительство РФ взяло курс на законодательный демонтаж существовавших правил. И гарантии трудоустройства российских моряков на российские суда отныне под большим вопросом. Большую тревогу профсоюза моряков вызывает и ситуация с невыплатой заработной платы российским морякам. Пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным судовладельцам обманывать моряков, оставлять их труд без оплаты. Пальму первенства в РФ по нарушению прав моряков, по данным РПСМ, годами держит Сахалинская область.