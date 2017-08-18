Южно-Сахалинск, 18 августа, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко назначил служебную проверку в связи с отвратительной ситуацией, участниками которой стали старший научный сотрудник МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, председатель сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв и высокопоставленные чиновники правительства Сахалинской области — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства И Сен Чер и первый заместитель губернатора Александр Дерновой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент Советского плаката. Стыдно!

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Когда сахалинский ученый Сергей Пономарёв, член небольшой «Партии Дела» решил принять участие в выборах в региональный парламент, он и предположить не мог, что это сильно испугает представителей островной власти.

Пойти в политику ученого заставила его непримиримая позиция по российским Курилам.

«Я всегда отстаивал, и буду отстаивать нашу позицию: никаких преференций японцам на Курилах быть не должно! Не должно быть никакого эксклюзива для страны, открыто претендующей на наши территории!» — заявил Сергей Пономарёв в одном из интервью ИА REGNUM, объясняя причины, побудившие его идти на выборы.

Но ученого вызвали высокопоставленные чиновники сахалинского правительства и потребовали, чтобы он немедленно снялся с выборов.

«Мне так и заявили — «Вы идете на выборы от неправильной партии. Снимайтесь с выборов немедленно!» — рассказал Сергей Пономарёв.

Беспрецедентная ситуация возмутила не только жителей Сахалина.

В поддержку Сергея Пономарёва выступили известные российские ученые и общественные деятели — заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Российской академии естественных наук Вячеслав Зимонин, профессор Института стран Востока, академик Российской академии естественных наук, эксперт Российской академии наук Анатолий Кошкин, политический аналитик, публицист, бывший советник — посланник посольства России в Латвии Михаил Демурин, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Бражник, кандидат исторических наук, редактор Информационно-репутационного портала ПАНЛОГ Валерий Скурлатов и другие. Ученые в открытом письме заявили, что «подобные ситуации подрывают доверие людей к власти».

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Общественность ждала, что губернатор Сахалина Олег Кожемяко даст оценку безобразной ситуации в ходе второй по счету «прямой линии» с жителями региона. Но — не дождались.

Неожиданно в адрес Сергея Пономарёва пришло официальное уведомление из правительства Сахалинской области.

В казенной бумаге, датированной 16 августа 2017 года, говорилось, что в отношении высокопоставленных сахалинских чиновников И Сен Чера и Александра Дернового назначена служебная проверка.

«Срок проведения служебной проверки — один месяц со дня принятия решения о ее проведении. Информация о ее результатах будет направлена в Ваш адрес дополнительно», — сообщалось в бумаге.

Документ подписала председатель областного правительства Вера Щербина.

Что это все означает — теперь ломают головы и Сергей Пономарёв, и его коллеги — ученые.

В обществе людей приличных за ситуации, подобные той, что произошла с Сергеем Пономарёвым, принято приносить извинения. Чиновники просто могли извиниться.

Губернатор мог бы принести ученому извинения за поведение своих подчиненных, причем сразу же после того, как об инциденте стало известно. И это, вне всяких сомнений, добавило бы ему уважения избирателей — выборы же на носу, а Олег Николаевич является лидером партийного списка островных единороссов.

Но ничего этого не случилось.

Проверка, которую все-таки, под давлением общественности, назначили сахалинские чиновники, завершится через месяц. То есть — после выборов. Цена такой вежливости — ломанный грош, а то и меньше. Авторитет Сергея Пономарёва, ученого и патриота в глазах земляков ничуть не пострадал.

А вот «Единая Россия», стараниями правительственных чиновников, стремительно теряет сторонников.

Понимают ли это островные единороссы?

«Партию Дела», членом которой является Сергей Пономарев, от участия в выборах отстранили.

И есть судебное решение. И все — по закону. Но старейшая на островах газета «Советский Сахалин» назвала случившееся «произволом».

Это называется «общественное мнение». И по этому, самому важному на сегодняшний день, показателю, островная партия власти проигрывает одну позицию за другой.

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Как сообщало ИА REGNUM, кампания по выборам в Областную думу Сахалинской области проходит очень напряженно. К неслыханной ситуации с сахалинским ученым Сергеем Пономарёвым можно добавить постоянное недовольство жителей региона ухудшающимся социально-экономическим положением — официальный среднедушевой доход на Сахалине и Курилах растет, но вместе с ним растет и социальная пропасть. По данным Сахалинстата 47% всех денежных доходов богатейшего региона сосредоточены в руках 20% населения. Остальные островитяне живут бедно. Региональную власть критикуют за проваленную госпрограмму по ликвидации аварийного жилья — область выполнила ее только на 52%, а срок действия программы истекает уже 1 сентября. Новостройками сахалинцы тоже далеко не всегда довольны — в 2016 году прокуратура области выявила более 800 нарушений в ходе реализации госпрограммы по переселению из аварийного жилфонда. Выявлены случаи нарушения проектной документации, строительства без учета сейсмики. Сахалинцы жалуются на некачественную медицину, высокие цены, низкие зарплаты и отсутствие работы.