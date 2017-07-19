Кандидаты со всей страны потянулись на Сахалин: партий много, людей нет

Южно-Сахалинск, , 10:56 — REGNUM Накануне выборов депутатов областной думы избиратели Сахалина запутались в коммунистических партиях — их целых три и все они коммунисты. От обилия политических партий у избирателей уже рябит в глазах, а бесконечные переходы некоторых кандидатов из одной партии в другую вызывают раздражение островитян, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Сахалина активно обсуждают обилие коммунистов, идущих на выборы в региональный парламент. Это и КПРФ, и «Коммунисты России», и «Коммунистическая партия социальной справедливости», сокращенно — КПСС.

«За кого голосовать и кто из них реальные коммунисты?», — задаются вопросом жители островного региона.

При этом сахалинцы в преддверии выборов критикуют своих земляков, которые, будучи не первый год депутатами, успели перебывать в разных партиях.

Досталось, например, от земляков действующему депутату Александру Зенкину.

«Из КПРФ его исключили. Так он теперь вошел в состав «Коммунистов России». Уже и не знаешь, за каких коммунистов голосовать! Понятно же, что это все — растаскивание голосов!».

Припомнили Александру Зенкину и его отстаивание приобретения старого ржавого теплохода «Поларис».

"Ну, покупали же мы когда-то подержанные японские иномарки и ездили!», — вспомнили его выступление по этому поводу.

Между тем, купленный за огромные деньги «Поларис» оказался не пассажирским судном, призванным перевозить людей между Курилами и Сахалином, а плавучим «гробом», в ненасытной утробе которого навсегда исчезли сотни миллионов бюджетных рублей. «Поларис» «проел» больше своей стоимости в дорогущих иностранных ремонтах и ждет утилизации в доке южно-корейского Пусана.

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Первый скандал с участием Зенкина разгорелся еще в феврале, когда этот депутат работающий на непостоянной основе, буквально из кожи вон лез, чтобы получить статус депутата на постоянной основе. И получать зарплату. Инициатором проекта по внесению изменений в региональный закон стал сам господин Зенкин. Из областной казны, в случае успеха, было бы потрачено 8,5 млн рублей. Но законопроект не прошел.

Еще одна партия, претендующая на места в региональном парламенте единственного островного региона России — «Партия дела». Ее региональный лидер — экс-ректор СахГУ Игорь Минервин ожидаемо ругает партию власти.

«Федеральный центр обрубил финансирование программы развития Курил до 2020 года. Видимо, чтобы японцам их легче было осваивать. Бонзы РФ, вместо того, чтобы построить мост на Сахалин, угробили 50 млрд долларов на бесполезную сочинскую олимпиаду и еще половину того — на чемпионат по футболу», — приводит слова партийного лидера региональный сайт «Партии дела».

Резкие заявления, отвечающие настроениям сахалинцев — мост хотят все, причем, еще с царских времен — воспринимаются избирателями вполне благожелательно. Даже в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вопрос «про мост» был одним из наиболее часто задаваемых.

Но дело в том, что необходимость строительство транспортного перехода Сахалин-материк не отвергают и федеральные власти. В ходе общения с жителями России Владимир Путин прямо сказал, что вопрос надо решать. Строительство перехода поддерживают как региональные власти, так и такая мощная структура как ОАО «РЖД» — губернатор Сахалина Олег Кожемяко уже обсуждал подробности с главой РЖД Олегом Белозеровым. К тому же, «Партия дела», если судить по спискам, испытывает кадровый голод.

«Людей не хватает даже для того, чтобы своими сахалинцами закрыть предвыборную заявку. В представленном списке семь «кандидатов» из Приморского края. Все — женщины, причем трое работают у одного индивидуального предпринимателя. Почти все приморчанки на последних, третьих местах в своих группах. Похоже, что их используют, извините, в технических целях, чтобы придать заявке дополнительную весомость. Но становится ли она от этого весомее?», — задалась вопросом газета «Советский Сахалин».

Еще один претендент на думские кресла Сахалина — партия «За женщин России». Ее возглавляет Светлана Латашенко, председатель сахалинского «Объединения потребителей России». Но и эта партия испытывает кадровые проблемы: почти треть списка — жители далеких от Сахалина регионов.

В своей программе партия «За женщин России» предлагает создать по всей стране «Советы общественного спасения» (СОС), куда каждый может обратиться с проблемой, учредить «Всероссийский общественный совет мудрецов», ввести в оборот казначейский рубль «карбованец» и принять «универсальный план обустройства России» (УПОР). Партия также намерена добиваться принятия федерального закона о законе, чтобы привести в порядок незыблемые основы законотворчества.

Партия «Родина» в свою предвыборную заявку включила 23 кандидата и только 3 из них сахалинцы. Остальные представляют почти всю географию России — Тамбов, Екатеринбург, Новосибирск, Курск и 10 москвичей. С «партийным строительством» на островах у «Родины» явно не задалось.

Возглавляет список действующий депутат Александр Жук. На сайте Облдумы о нем сказано, что он беспартийный. Между тем, он состоит во фракции «ЕР».

Словом, есть от чего пойти кругом головам избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, имидж КПРФ на Сахалине изрядно подпортили выборы в столице сахалинских нефтяников Охе. Вернее — то, что получилось в результате выборов. За коммуниста Сергея Гусева проголосовало большинство охинцев. Когда ТИК попыталась отстранить его от выборов, люди вышли на пикет. Однако Гусев явно не оправдал надежд избирателей. Его задержали охотинспекторы за браконьерскую охоту на гусей, на него жалуются коллективы МУПов, а жители не видят обещанных дел. Масла в огонь подлила и попытка Гусева через суд переселить охинцев, проживающих в аварийном фонде, в дома — «убийцы» — некачественно построенные новостройки.

Удивил сахалинцев и партийный список «ЕР». В первой тройке губернатор Олег Кожемяко, старожил Облдумы Андрей Хапочкин и малоизвестная учительница Татьяна Пак о которой сахалинцы вообще ничего не знают.

Выборы депутатов областной думы состоятся на Сахалине в единый день голосования — 10 сентября.