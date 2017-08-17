Омск, 17 августа, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Миллионы за передачу недостроя

Проблема обманутых дольщиков остаётся актуальной для Омской области. По состоянию на начало 2017 года в регионе в списке проблемных объектов значились 22 дома, в строительство которых вложили средства более 2,3 тыс. дольщиков.

Сегодня, 17 августа, в областном правительстве ИА REGNUM сообщили, что в Омске состоялось заседание рабочей группы регионального минстроя по вопросам защиты прав дольщиков. Участники заседания обсудили возможность завершения строительства четырёх проблемных домов.

В частности, по данным минстроя, дом на проспекте Космический, 20/7 планируют ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. На объекте уже выполнены работы по устройству кровли, монтажу наружных инженерных сетей. Заключён договор на подачу электро‑ и теплоснабжения. В ОАО «ОмскВодоканал» направлена заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Также на заседании прозвучала информация, что в высокой степени строительной готовности находится дом по ул. 10 лет Октября, 43 корпус 1 (2 очередь). По решению дольщиков будет создан кооператив, чтобы завершить строительство дома за счёт собственных средств. В облправительстве уточнили, что для достройки необходимо 232,5 млн рублей. Почти вся сумма собрана, не хватает 7,5 млн.

«Планы по вводу в эксплуатацию объекта в ближайшей перспективе имеют реальные основания», — говорится в сообщении областных властей.

Более подробную информацию по дому на ул. 10 лет Октября дали омские массмедиа. В частности, как сообщает «Омскрегион», 7,5 млн рублей за передачу недостроя в центре Омска потребовали с дольщиков.

Уточняется, что минстрой региона обратился в прокуратуру, чтобы ведомство проверило законность требований конкурсного управляющего ПСФ «Полет и К». Несмотря на то, что объект находится в высокой степени строительной готовности, работы на нём не ведутся. В отношении застройщика введена процедура банкротства. Дольщики ранее приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива — ЖСК «10 лет Октября 43 к. 1» — и завершении строительства на собственные средства. Но права застройщика на объект оформлены на ООО «ПСФ «Полет и К».

Для передачи дома в ЖСК конкурсный управляющий должен подать соответствующее заявление в арбитражный суд. Однако он провёл оценку дома в 232,5 млн рублей, а дольщики, согласно договорам долевого участия, собрали 225 млн рублей. И разницу в 7,5 млн рублей конкурсный управляющий потребовал с них. Мол, только после этого дом передадут дольщикам в созданный для достройки кооператив. Минстрой области направил обращение в прокуратуру региона, чтобы проверить законность действий конкурсного управляющего. Ему рекомендовали найти другие активы и передать недострой в судебном порядке без дополнительной оплаты со стороны дольщиков.

«Заседание, на котором мы будем решать вопрос о передаче дома, перенесли на 8 сентября. Люди согласны участвовать в достройке дома, но собрать 7,5 млн рублей за два месяца — это для них уже тяжело. Дольщики обожглись и очень осторожны. Дом уже рушится — кто-то проводку пытается снять, кто-то окна разбил. Хорошо, что за свой счёт поставили охрану», — цитирует омское информагентство представителя обманутых дольщиков Геннадия Гавриленко.

Кроме того, выяснилось, что из 7,5 млн рублей 5,3 млн должны пойти на зарплату управляющего и оплату различных процедур по банкротству. Заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Сергей Кошелев подчеркнул, что зарплату можно собирать не с дольщиков, а с других активов застройщика.

Добавим, также на заседании рабочей группы регионального минстроя по вопросам защиты прав дольщиков обсудили ситуацию на двух домах по ул. 70 лет Октября. Участники рабочей группы решили в течение двух месяцев провести экспертизу конструкций одного из зданий, после чего определить дальнейшие действия. Многоквартирный дом №3 по ул. 70 лет Октября, где застройщиком выступал ТПИ «Омскгражданпроект», будет достроен компанией «Стройматериалы-99». Договор с фирмой уже заключен. Подрядчики должны приступить к кладке стен на верхних этажах здания в сентябре. Завершить строительство дома планируется во втором квартале 2018 года.

Напомним, по состоянию на начало 2017 года в Омской области в списке проблемных объектов значились 22 дома, в строительство которых вложены средства более 2,3 тыс. дольщиков. В целом, по данным Сибирского окружного информационного центра, в сибирских регионах на сегодняшний день 124 объекта признаны проблемными, заключено более 9 тысяч договоров долевого участия по ним. В региональные реестры граждан, признанных пострадавшими, включено более 2,7 тыс. человек. С начала 2017 года в эксплуатацию ввели шесть домов из числа проблемных — в городах Горно-Алтайск, Иркутск, Новосибирск и Омск. До конца года планируется закончить строительство ещё 36 долгостроев.

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Подготовка к зиме летом

Власти Омской области заявили, что средний показатель готовности к зиме объектов ЖКХ региона составляет 76,5%.

По данным регионального минстроя, к середине августа к работе в зимних условиях подготовили почти 77% теплоисточников, заменили 43 из 52 котлов (82,7% от плана), проложили 37 км новых тепловых сетей (73,8%) и 41,7 км водопроводных сетей (63,5%).

В правительстве Омской области ИА REGNUM сообщили, что ведётся работа по формированию нормативных запасов топлива. Для нужд жилищно-коммунального комплекса муниципальных районов завезено 58,2 тыс. тонн угля (76,3% от нормативного запаса), мазута — 5,1 тыс. тонн (86,4% от нормативного запаса).

Всего на подготовку к отопительному сезону объектов ЖКХ и создание нормативных запасов топлива из консолидированного бюджета Омской области и средств организаций направили 2,4 млрд рублей. Общий объём финансирования оценивается в 3,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2016−2017 гг. в Омской области проходил не без проблем. В октябре 2016 года (в сибирских регионах в октябре уже достаточно холодно) жители четырёх районов области пожаловались на отсутствие отопления в домах.

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Выяснилось, что в Нововаршавском районе не было запущено пять котельных МУП «Коммунальник», а также не был решён вопрос по задолженности за потребленный ранее природный газ, электроэнергию. В Русско-Полянском районе не работало 17 котельных. Уголь завезли, но из-за непогашенной задолженности теплоснабжающих организаций не были заключены договоры на поставку электроэнергии, природного газа. Возникли проблемы и с подключением котельных в Кормиловском и Омском муниципальном районах. В итоге проблемы с отоплением в районах всё-таки решили.

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Атака Коксаки

Вирус Коксаки добрался до Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 августа, в областном управлении Роспотребнадзора, в регионе зарегистрирован один лабораторно подтверждённый случай заболевания энтеровирусной инфекцией малой формы, протекающей с клинической симптоматикой ОРВИ и экзантемой. Уточняется, что заболел ребёнок, отдыхавший в Турции, в одном из отелей города Белек. Из эпидемиологического анамнеза установлено, что ребёнок купался в Средиземном море и бассейне.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только больной человек или здоровый носитель вируса. Вирус легко заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные руки, игрушки.

Напомним, Роспотребнадзор объявил о приёме обращений по поводу Коксаки от граждан на горячую линию. «По состоянию на 16 августа на адрес горячей линии поступило более 900 обращений, из которых более 500 от заболевших и членов их семей, свыше 260 — по вопросам защиты прав потребителей и более 120 обращений по мерам профилактики энтеровирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Также известно, что Роспотребнадзор намерен отправить в Турцию специалистов для оценки ситуации с вирусом Коксаки.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что туристов из Турции в омском аэропорту проверяют на наличие вируса Коксаки.