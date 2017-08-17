Москва, 17 августа, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «РИАБАНК» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Решение принято в связи с тем, что неэффективная система управления рисками привела «РИАБАНК» к появлению значительного объема активов низкого качества.

Бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг.

Кроме того, банк был вовлечен в сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Отметим, «РИАБАНК» является участником системы страхования вкладов.

По величине активов банк занимал 334-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух российских банков. Лицензии лишился «Банк социального развития «Резерв» (г. Челябинск) и банк «Анелик РУ» (г. Москва).

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Напомним, с начала 2017 года Центробанк РФ лишил лицензии 22 банка.