ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков

Москва, , 09:51 — REGNUM Сегодня, 9 августа, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух российских банков, сообщает корреспондент.

Лицензии лишился «Банк социального развития «Резерв» (г. Челябинск). Решение было принято в связи с тем, что в последнее время деятельность банка сопряжена с повышенными кредитными рисками.

Регулятор выявил обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.

Кроме того, лицензию потерял банк «Анелик РУ» (г. Москва). В банке выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

По величине активов челябинский банк «Резерв» занимал 415 место в банковской системе РФ, московский банк «Анелик РУ» занимал 524 место.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ лишил лицензии 22 банка (по данным на 9 августа). За 2016 год были отозваны лицензии у 88 банков, в 2015 году — у 93 российских банков.

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