Вашингтон, 17 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Популярность президента Российской Федерации Владимира Путина среди представителей Республиканской партии в США увеличилась в два раза по сравнению с данными за 2015 год. Об этом свидетельствуют выводы, содержащиеся в исследовании Pew Research Center.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«В США центральные партии по-разному относятся к президенту РФ Владимиру Путину, — говорится в сообщении. — Так, на сегодняшний день лишь 13% членов Демократической партии выражают уверенность в главе Российского государства, тогда как этот показатель достигает отметки в 34% среди республиканцев».

Отмечается, что в 2015 году такого значительного разрыва между партиями по данному вопросу не было. Тогда 20% опрошенных, относивших себя к демократам, были уверены в главе Кремля. У республиканцев эта цифра составляла 17%.

Опрос проводился среди совершеннолетних граждан США с 16 февраля по 15 марта.

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