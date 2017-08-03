Уровень доверия к Путину остается стабильно высоким: опрос

Москва, , 12:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин занимает лидирующую позицию в рейтинге доверия политикам. Его показатель в рейтинге остается стабильно высоким (50,4%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме главы государства, в Топ-3 рейтинга доверия политикам вошли Сергей Шойгу (15,7%) и Владимир Жириновский (13,6%).

Стоит отметить, что при этом Жириновский по-прежнему возглавляет «антирейтинг» (по уровню недоверия): около четверти респондентов не доверили бы Жириновскому решение важных государственных вопросов (по последним данным — 25,9%).

Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17−23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%.

Оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ составили 52,4% и 57,5%.

В июле несколько снизился уровень одобрения деятельности Государственной думы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%).

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в течение июля находился в пределах 47,9%-50,6%,. Уровень поддержки партии ЛДПР составил 11,1%, КПРФ — 9,1%, «Справедливой России» — 5,0%.

Опрос проведен в июле 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, главными достижениям Владимира Путина жители России считают, повышение боеспособности и реформа Вооруженных сил РФ (34%), укрепление международных позиций России (29%) и решение чеченской проблемы (8%).

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