Ашхабад, 17 августа, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Банки столицы Туркмении перестали проводить для физических лиц конвертацию туркменского маната в иностранную валюту посредством услуг PayPal, WebMoney, YandexMoney и Wire transfer. Об этом сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на источники в финансовых организациях.

Туркменский манат

«Интересным фактом является, что данное изменение касается операций, которые проводились в прошлом, неважно когда, все равно не принимают, если за всю историю пользования картой VISA осуществлялся хоть один денежный перевод», — уточнили в издании.

Руководство и пресс-службы «Внешэкономбанка», «Госбанка развития Туркменистана», АКБ «Сенагат» и «Туркмено-турецкого акционерного коммерческого банка» отказались комментировать ситуацию, связанную с введением новых ограничений на конвертацию туркменской национальной валюты.

Отметим, что начиная с января 2015 года, официальный курс Центробанка Туркмении был зафиксирован на уровне 3,5 маната за $1. На «черном рынке» сейчас за одну единицу североамериканской валюты дают около 7 манатов.

ИА REGNUM напоминает, что в течение последних нескольких лет власти Туркмении регулярно ужесточают правила перевода денег за рубеж и вводят новые ограничения на покупку иностранной валюты.

В октябре 2015 года Центральный банк Туркмении установил сумму разрешенной для покупки гражданами республики иностранной валюты в пределах $8000 в год. Также Центробанк ввел ограничение на автоматическую конвертацию валют для предпринимателей.

В январе 2016 года появилось правило, позволяющее гражданам только продать имеющиеся у них доллары и евро. Приобрести же валюту стало возможно лишь в случае выезда за рубеж, причем исключительно в безналичной форме.

В марте 2016 года большинство пунктов обмена валют в этой стране были закрыты, а оставшиеся занимаются преимущественно только скупкой долларов США, отказываясь при этом продавать их населению.

В июле 2016 года начали действовать новые правила работы* международной системы денежных переводов Western Union — жителей Туркмении для получения перевода через Western Union заставляют предъявлять документы, подтверждающие степень родства с отправителем, а также предоставить сведения о том, каким способом тот заработал эти деньги. При этом сумма перевода не должна превышать среднемесячной зарплаты отправителя, указанной в справке о доходах.

*Уточнение — ограничения ввели туркменистанские банки, а не Western Union

В конце того же месяца были введены ограничения на доступ к иностранной валюте для местных компаний и туркменских граждан. Так туркменистанские власти отреагировали на резкое падение экспортных доходов этой среднеазиатской страны.

В конце января — начале февраля 2017 года появилось нововведение, обязывающее родственников туркменистанцев, обучающихся в зарубежных вузах, при перечислении денег за границу предъявлять справку, в которой указана стоимость обучения. При этом перевести можно только сумму, не превышающую указанную в этом документе.

По мнению туркменских правозащитников, эти меры были предприняты по причине возникшего в Туркмении острого дефицита валютных резервов. В пользу этой версии также говорит введение туристического налога для иностранных граждан.