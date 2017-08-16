Москва, 16 августа, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении торговых сетей «Дикси» и «Магнит» по признакам нарушения «Закона о торговле». Об этом 16 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ФАС по Московской области.

Max071086 Сеть магазинов Дикси

«Возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», выразившегося в установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений», — отметили в ведомстве.

Читайте также: ФАС подозревает авиакомпании в ценовом сговоре

Как сообщается, признаки нарушений антимонопольного законодательства были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки деятельности АО «Тандер» и АО «Дикси-Юг» (торговые сети «Магнит» и «Дикси»), которую провело подмосковное управление ФАС.

По данным ведомства, в договорах, заключенных «Дикси» и «Магнитом» с поставщиками продовольственных товаров оказались «установлены различные требования по выплате вознаграждений, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг к другу».

Читайте также: ФАС намерена возбудить дело против трёх сотовых операторов