ФАС подозревает авиакомпании в ценовом сговоре

Москва, , 13:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России инициирует проверки в отношении ряда крупных авиакомпаний на наличие ценового сговора, сообщили в ФАС.

Планируется проверить ПАО «Аэрофлот», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) и АО «Авиакомпания «Якутия». Запросы в эти компании уже направлены.

Антимонопольная служба решила провести проверки в связи многочисленными сообщениями в СМИ о нарушениях законодательства в действиях этих авиакомпаний.

В частности, в июле 2017 года сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот», «S7», «Якутия» существенно увеличили стоимость пассажирских перевозок по маршруту Якутск — Москва — Якутск.

Ведомство отмечает, что обращения в ФАС с просьбой о проверке таких действий авиакомпаний поступали от министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и граждан.

ФАС России совместно с Якутским УФАС России создали специализированную рабочую группу для проверки информации о наличии ценового сговора между авиакомпаниями.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Якутии предлагают оптимизировать расходы на содержание региональной авиакомпании и аэропорта. На сегодняшний день содержание ВИП-зала в аэропорту столицы региона неоправданно.