Севастополь, 16 августа, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Руководство историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» не считает нужным оповещать ЮНЕСКО о проводимом на территории заповедника международном оперном фестивале. Об этом на пресс-конференции 16 августа заявила директор «Херсонеса Таврического» Светлана Мельникова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Херсонес готовится к фестивалю

«С ЮНЕСКО согласовываются лишь вопросы, связанные с какими-либо конструктивными изменениями на территории Херсонеса. То оборудование, которое установят, является временным сооружением, которое устанавливается без внедрения в земляные слои. Поэтому здесь согласования не требуется. А уж проводить или не проводить оперные фестивали на территории «Херсонеса Таврического» — это уже решение нашего министерства культуры — устроителя фестиваля», — сказала Мельникова.

Добавим, что в 2013 году объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей-заповедник получил статус федерального и относится к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

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ЮНЕСКО не признает «Херсонес Таврический» российским

«В Херсонесе находится самая древняя сцена страны (хорошо сохранившийся «Античный театр» — прим. ИА REGNUM ), — сказала директор. — Херсонес обречен на то, чтобы здесь проводились значимые культурные события».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас на месте проведения фестиваля, в нескольких метрах от древнего городища, монтируется сцена и оркестровая яма. Визуальным фоном концерта станут море и мраморные колонны знаменитой древнегреческой базилики VI века. Добавим, что базилика — древний христианский храм, который стал символом Херсонеса.

По словам директора, сохранность и бережное отношение к историческому наследию было одним из ключевых факторов при определении места размещения сцены. Она уверяет, что одновременное посещение большим числом зрителей не окажет негативной антропогенной нагрузки на памятник.

«Красота всегда говорит свое слово. Оперный концерт на фоне моря и 35-й базилики — это та самая гармония, которую ищет в жизни каждый творческий человек», — объяснила она выбор площадки.

Мельникова сообщила, что при монтаже сцены учитывалось «уникальное археологическое пространство», институтом им. Лихачева был проведен инженерный расчет тяжелой конструкции. Технический директор фестиваля добавил, что сложность в выстраивании конструкции сцены заключается в археологических ограничениях — здесь нельзя углубляться в почву. Поэтому изготовленный 3D макет пришлось адаптировать на месте.

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Вместе с тем организаторы сообщают, что серию концертов оперной классики посетят три тысячи зрителей. Стоимость билетов варьируется от 400 до трех тысяч рублей, билеты практически распроданы.

Добавим, что ранее руководство музея запретило жителям города купаться на природном галечном пляже и в песочной бухте на территории Херсонеса — где традиционно отдыхали севастопольцы. Запрет аргументировали пресловутой антропогенной нагрузкой при посещении археологического памятника.

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Справка ИА REGNUM. Древний христианский храм был обнаружен в 1935 году и получил название по году первых раскопок. Базилика представляет собой сооружение с мраморнымиколоннами, высотой 2,97 метров. Капители колонн украшенырастительным декором и валютами. Базилика была построена вVIвекеи разрушена в X-XIвеках.