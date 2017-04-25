Доступ в «Херсонес Таврический» ограничат на время курортного сезона

Севастополь, , 15:09 — REGNUM Доступ на территорию городища заповедника «Херсонес Таврический» будут ограничивать в пик летнего сезона из-за очень большого потока туристов. Об этом 25 апреля заявила директор музея Светлана Мельникова на встрече с севастопольскими общественниками.

«Музей-заповедник имеет некоторую особенность: вы знаете, что было специальное решение сделать его доступным для посещения. У нас самое настоящее паломничество. Посещаемость увеличилась в разы: в прошлом году (составив) 1 миллион 120 тысяч человек. Нагрузка антропогенная на Херсонес увеличилась», — отметила Мельникова.

Специалистами были проведены исследовательские работы и разработана схема, которая позволяет рассчитывать одновременное возможное количество туристов, находящихся на территории Херсонеса Таврического.

«Это необходимо. Давайте понимать, какое наследие мы храним — и какой здесь наплыв людей», — сказала руководитель «Херсонеса Таврического». Ограничение будет вводиться несколько раз в день ориентировочно на полчаса, уточнила она севастопольскому порталу ForPost.

На этом фоне музей-заповедник столкнулся с недобросовестными подрядчиками, которые сорвали работы по строительству писофария и реконструкции и ремонту входной группы.

Мельникова уточнила, что соответствующие средства, выделенные музею по Федеральной целевой программе (ФЦП), были возвращены в Министерство культуры и впоследствии перераспределены, а директор заповедника занесла в реестр недобросовестных исполнителей трех подрядчиков.

Музей рассчитывает на благотворительные пожертвования, которые станут дополнением для реализации концепции развития музея-заповедника «Херсонес Таврический» на 2016−2026 годы. В то же время заповеднику удалось за счет собственных средств отремонтировать один дополнительный зал византийской экспозиции — в мае он будет открыт для посещения.

Напомним, что в период, когда Крым входил в состав Украины, заповедник принимал в течение года около 350 тыс. человек. В 2015 году заповедник принял 456 тыс. человек.