Казань, 16 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Предприятие, аффилированное с «лопнувшим» банком «Спурт» и совместно с ним участвовавшее в «провальном» проекте строительства химического завода, уже три месяца откладывает собственное банкротство. Соответствующий иск АО «Казанский завод синтетического каучука» подало 3 мая 2017 года в Арбитражный суд Татарии, но дело несколько раз откладывалось. В этот раз судебное заседание отложено до 31 августа. До этой даты должен решиться вопрос включения или не включения завода в перечень стратегических предприятий и организаций страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Ken Teegardin Банкротство

Соответствующее ходатайство предприятия с 81-летней историей уже подано в Минпромторг РФ.

За время, прошедшее со дня подачи, к заявлению о банкротстве присоединились ещё три истца — ООО «Титан» из Санкт-Петербурга, ООО «Энергоподдержка» из Московской области и ООО «Волго-Вятская химическая компания» из Нижегородской области. Последняя обратилась в суд 19 июля. Но все эти заявления будут рассмотрены после решения об обоснованности иска самого завода, которое отложено до 31 августа.

Сумма долгов, послужившая причиной для обращения с заявлением о самобанкротстве, составила 125 166 928,26 рубля.

По информации с сайта компании, Казанский завод синтетического каучука основан в 1936 году и является одним из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России.

«В настоящее время на предприятии выпускается свыше 160 наименований продукции. Обширна география поставок — более пяти тысяч потребителей в России и зарубежье», — сообщается на сайте.

Кроме своей направленности и истории предприятие интересно тем, что в его Совете директоров из семи участников четыре — это руководящие лица банка «Спурт», у которого в конце июля 2017 года отозвали лицензию. При этом в сообщении ЦБ РФ отмечалось, что сложная ситуация в банке — это следствие низкой диверсификации активов кредитной организации.

«Значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое», — уточнено в сообщении регулятора.

Доля председателя правления ПАО АКБ «Спурт» Евгении Даутовой в уставном капитале АО «Казанский завод синтетического каучука» составляет 30,05%. Ещё 19,9% акций компании владеет ООО «Газ-маркет». По данным ЕГРЮЛ, 100% владельцем последнего является Евгения Даутова, а основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

Напомним, АКБ «Спурт» приказом Банка России от 21 июля 2017 года был лишён лицензии на осуществление банковских операций.

14 августа Центробанк РФ в лице своего отделения по Татарии обратился в Арбитражный суд Татарии с требованием признать банк банкротом. Заявленная сумма исковых требований — 12 552 229 рублей. Вместе с банком ответчиком значится его управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, казанский банк «Спурт» с 13 марта 2017 года ограничил выдачу наличных физическим лицам, чему предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. В конце апреля в АКБ «Спурт» Центробанк РФ ввёл временную администрацию. Госкорпорация должна была управлять компанией до конца октября.

По информации с официального сайта банка, он был создан в декабре 1992 года для работы с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером банка стал ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром». Позднее в круг акционеров вошли ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука». В мае 2007 года в состав акционеров «Спурта» вошёл Европейский банк реконструкции и развития — его доля сегодня составляет 28,25%.

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Отметим, 13 сентября Арбитражный суд Татарии рассмотрит ходатайство основного кредитора банкротящегося химического предприятия, которому прочили судьбу единственного на всё СНГ. Внешэкономбанку АО «КЗСК-Силикон» — «дочка» АО «Казанский завод синтетического каучука» задолжало 3,4 млрд рублей по договору кредитования, обеспеченного залогом имущества. Согласно информации из базы юрлиц, 22,6% доли компании принадлежит АО «Казанский завод синтетического каучука». «Материнская компания» также отметилась в деле о банкротстве «дочки». Она требует включить её в реестр кредиторов. Сумма заявленного долга — 15,3 млн рублей, а требование рассмотрят 13 сентября.

Примерно за час до рассмотрения ходатайства государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» суд рассмотрит вопрос банкротства АО «КЗСК-Силикон». Пока в отношении него действует процедура наблюдения.

Финансирование этого химического проекта называли одной из причин проблем банка «Спурт» из Казани. Лишённый лицензии банк также планирует войти в состав кредиторов химпредприятия, на строительство которого он выдал миллиардные кредиты. Пока с требованием на 485,02 млн рублей. Ходатайство рассмотрят 11 сентября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «КЗСК-Силикон» было создано в 2010 году на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» для строительства производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Поддержку проекту оказали правительства РФ и республики. В октябре 2013 года компанией было получено разрешение на строительство завода — первого подобного для СНГ.

Проект должны были реализовать на территории АО «Казанский завод синтетического каучука» и сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Его стоимость оценивалась в 9,8 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей по кредиту на 12 лет выделил Внешэкономбанк. Ещё 800 млн рублей в рамках федеральных программ добавили из бюджета страны, а 1,65 млрд рублей — вложения самого предприятия. В срок завод построен не был из-за удорожания проекта и последующего недостатка финансирования.

В октябре 2016 года Минэкономразвития РФ предложило включить 48,95% акций АО «КЗСК-Силикон» в план приватизации на 2017−2019 годы. Правительство РФ постановлением от 8 февраля 2017 года утвердило эту инициативу.

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