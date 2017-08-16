Симферополь, 16 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Общественная палата РК предложила крымскому парламенту освободить жителей полуострова от уплаты курортного сбора. Об этом в эфире местной радиостанции 16 августа заявил её председатель Григорий Иоффе.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

Мы приняли решение обратиться в парламент, чтобы освободить крымчан от уплаты курортного сбора. Если человек из Симферополя поедет отдыхать в Ялту и с него там будут брать деньги, это, мне кажется, совершенно нелогично», — уточнил общественный деятель.

Помимо этого, по его словам, Общественная палата также поддерживает освобождение от уплаты нового налога детей и людей, которые приезжают в Крым на лечение или в командировку. Что же касается времени взимания сбора, Григорий Иоффе уверен, что его нужно делать только в высокий сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о курортном сборе, согласно которому с 2018 года объекты размещения смогут взимать с туристов дополнительную плату за пользование курортной инфраструктурой. Пока речь идет об эксперименте в четырех российских регионах, в число которых вошел и Крым.

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Предполагается, что в 2018 году налог не будет превышать 50 рублей с человека в сутки, затем его могут поднять до максимальной суммы 100 рублей. При этом в зависимости от сезона, времени пребывания туриста в гостинице его размер могут снизить. В случае необходимости местные власти также вправе на время отменить сбор.

Также напомним, что далеко не все в Крыму восприняли налоговый эксперимент властей как благо. Многие опасаются, что со временем ставка курортного сбора будет только расти, став дополнительным финансовым бременем для российских туристов, реальные доходы большинства которых за последние годы неуклонно снижаются. А на фоне низкого качества сервиса и проблем с инфраструктурой полуострова этот налоговый эксперимент может окончательно отбить желание у россиян отдыхать на отечественных курортах, считают эксперты.

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По информации министерства курортов и туризма Крыма, с начала года республику посетили 2 млн 859,9 тыс. человек. Согласно отчёту, больше всего людей с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма — 46% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма — 21,5%, на Восточном побережье Крыма — 18%, в Крымском предгорье — 14,5%. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%.