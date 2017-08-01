Чтобы курортный сбор в Крыму заработал, коммерсанты не должны «темнить»

Симферополь, , 12:03 — REGNUM Идея с введением курортного сбора не нова и очень полезна для Крыма, однако реализовать её можно, если коммерсантов заставят работать «по-белому», а люди будут реально видеть, на что расходуются собранные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский общественник Сергей Сардыко, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о курортном сборе в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае.

«К новым налогам нам не привыкать! Похожий сбор существовал в курортных регионах при СССР и существенно пополнял казну приморских городов. Выглядит законопроект логичным, но на настоящий момент многие объекты размещения, услуг и торговли ушли в «тень». В Ялте количество выносных столиков у кафе летом увеличивается в разы, но на бумаге их нет, за аренду муниципальной земли плата не вносится, а налоговики этого не замечают», — отметил Сергей Сардыко.

По его мнению, хорошо бы параллельно с введением курортного сбора заставить все коммерческие структуры платить обычные налоги.

Он также отметил, что сбор может положительно отразиться на экономике Крыма, но люди должны реально видеть, на что он расходуется.

«Скажем, в Ялте в сезон население увеличивается в 3−4 раза, но количество бригад скорой помощи не увеличивается. Если благодаря курортному сбору будут летом финансироваться командировки на ЮБК дополнительных бригад иногородних медиков, то польза этого нововведения станет очевидной для всех», — подчеркнул общественник.

Напомним, согласно законопроекту, с 2018 года объекты размещения будут взимать в курортных регионах с туристов дополнительную плату за пользование инфраструктурой. В следующем году налог не будет превышать 50 рублей с человека в сутки, затем его могут поднять до максимальной суммы в 100 рублей. При этом в зависимости от сезона, времени пребывания туриста в гостинице его размер могут снизить. В случае необходимости, местные власти также могут временно отменить сбор.

В Крыму уже анонсировали создание рабочей группы для мониторинга ситуации с введением курортного сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд специалистов в Крыму полагают, что идею курортного сбора нужно дорабатывать, в противном случае удар по имиджу полуострова неминуем.

В частности, в качестве альтернативы предлагается вариант, когда турист, оплачивая турсбор, получает ряд преференций.

Также отметим, что в Крыму до сих пор нет ни одной курортной территории, официально признанной на региональном уровне.

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