Москва, 16 августа, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Первый вице-президент Российских железных дорог (РЖД) Александр Мишарин заявил, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань» начнётся в 2018 году, сообщают 16 августа «Вести Экономика».

Mosgiprotrans.ru Высокоскоростная магистраль

По его словам, проектирование ВСМ должны завершить в 2017 году.

«В следующем году мы начинаем строительство», — заявил Мишарин.

Сообщается, что участок дороги «Москва — Казань» может стать частью высокоскоростной железной дороги «Москва — Пекин», а также частью проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с Европой и Ближним Востоком.

Отмечается, что китайская сторона намерена предоставить 400 млрд рублей в кредит на 20 лет, а также около 100 млрд рублей в качестве взноса в уставный капитал проектной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство ВСМ «Москва — Казань» предварительно оценивается в 1,26 трлн рублей. Магистраль протяжённостью 770 км станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Добраться от начальной до конечной точки маршрута пассажиры смогут максимум за 3,5 часа.

Магистраль соединит между собой Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Позднее её планируют продлить до Екатеринбурга, а в перспективе — до Пекина. Запущена она может быть до 2022 года.

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