Москва, 16 августа, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Дело о коррупции в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не будет возвращено в прокуратуру. Такое решение принял 16 августа Замоскворецкий суд Москвы, пишут «Известия».

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

"Суд постановил ходатайство защиты оставить без удовлетворения», — заявила судья Лариса Семенова.

Ранее защитник экс-министра Тимофей Гриднев подал ходатайство о возвращении дела в прокуратуру. Прошение он объяснил тем, что обвинительное заключение, зачитанное в зале суда, не соответствует варианту, который был представлен Улюкаеву.

«Если государственный обвинитель вышел за рамки обвинения, то мы должны просить вернуть дело прокурору», — цитирует юриста издание.

При этом прокурор отметил, что защита Улюкаева старается затянуть конструктивное исследование доказательств по делу. Он пояснил, что гособвинитель не обязан зачитывать обвинительное заключение буквально, допуская его интерпретацию.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о получении взятки в размере $2 млн, обвиняемым по которому проходит бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, 16 августа рассматривается в Замоскворецком суде по существу. В ходе заседания Улюкаев заявил о том, что взятку спровоцировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях», — рассказал экс-министр.

Напомним, 14 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали в офисе «Роснефти» с поличным, после получения кейса с $2 млн. По версии следствия, деньги Улюкаев получил за положительную оценку Минэкономразвития, благодаря которой «Роснефть» смогла заключить договор на приобретение 50% акций компании «Башнефть».

С 15 ноября 2016 года бывший глава Минэкономразвития находится под домашним арестом. В этот же день президент РФ Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

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