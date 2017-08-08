Улюкаев останется под домашним арестом на полгода – решение суда

Москва, , 14:29 — REGNUM Сегодня, 8 августа, Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву еще на полгода, передавало РИАМО.

Суд удовлетворил ходатайство обвинителя. Арест Улюкаеву продлен до 27 января 2018 года.

В ходе предварительных слушаний суд отказал защите Улюкаева в прекращении уголовного дела в отношении экс-министра в связи с недоказанностью вины.

Бывший глава Минэкономразвития свою вину не признает. Адвокаты Улюкаева от комментариев отказались.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Замоскворецком суде Москвы прошли предварительные слушания по делу Улюкаева. 16 августа суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Напомним, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан с поличным в ночь на 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн. Позднее президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Басманный суд Москвы отправил экс-министра под домашний арест, также было арестовано его имущество.

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