Москва, 16 августа, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В России отмечается снижение уровня потребления алкоголя среди населения. Если в 2016 году о том, что совсем не пьют спиртного заявляли 25% граждан, то в 2017 году ведут абсолютно трезвый образ жизни 39%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Примечательно, что среди женщин и молодых людей в возрасте 18−24 года, трезвенников по 47%.

Более половины жителей России (59%) выпивают время от времени, но не чаще нескольких раз в месяц.

44% опрошенных заявили, что последний год стали пить меньше. Увеличили дозу алкоголя лишь 4%.

Стоит отметить, что подавляющее большинство граждан (80%) считают, что все виды алкоголя негативно влияют на здоровье людей.

Лишь 15% респондентов согласны с тем, что существуют безвредные для организма алкогольные напитки (например, вина).

28% склоняются к тому, что лучше пить часто и помалу (28%), нежели редко, но большими порциями (14%).

Опрос проведен 3−4 августа 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, в России сокращаться уровень потребления спиртных напитков и смертность от алкогольных отравлений. В 2016 году показатель смертности сократился до 5,6 на 100 тыс. человек, а потребление алкоголя — до 10,3 литра в год на человека.

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