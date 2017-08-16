Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Рыба, рыбопродукция и морепродукты с Камчатки начали поставлять в страны Евросоюза. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, в 2016 году впервые за несколько последних лет местные производители начали отправлять свою продукцию в ЕС.

Снейдерс Франс. Рыбная лавка

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Всего за 2016 год в страны ЕС было отправлено рыбы и рыбопродукции почти на 4 млн долларов. Например, доля поставок в Нидерланды составила 0,5%, в Германию — 0,2%.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одной из рыбных фирм, которая занимается такими поставками, это фактически были пробные партии. В этом году работа с европейскими партнерами продолжается и ожидается увеличение объема поставок.

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Тем временем статистики отмечают, что всего Камчатка в 2016 году реализовала на экспорт рыбы и морепродуктов на 534 млн долларов США.

«Вообще экспорт рыбы занимает более 90% во всем объеме экспортируемых с полуострова товаров. Основная часть рыбы уходит в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — в Южную Корею, Китай, Японию», — отметили в Камчатстате.

В основном экспортируется минтай — 69,4%, красная рыба — 15,1% и треска — 5,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Камчатку называют «рыбной житницей» России. Благодаря вложению денег в инвестиционные проекты в рыбной отрасли, объем выловленной рыбы здесь с каждым годом только растет и компании ищут новые рынки сбыта. Например, сейчас на Камчатке завершается лососевая путина, в рамках которой уже выловлено более 220 тыс. тонн красной рыбы, что больше, чем за два предыдущих года. Кроме того, один из инвесторов налаживает прямые поставки рыбы в страны АТР, минуя порт Владивостока, через который раньше осуществлялась перевалка. Таким образом компании планируют ускорить доставку своей рыбы.