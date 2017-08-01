На Камчатке хотят построить не менее 25 рыбоводных заводов

Петропавловск-Камчатский, , 08:30 — REGNUM В ближайшие годы власти Камчатки планируют построить на реках полуострова не менее 25 рыбоводных заводов, необходимых для воспроизведения красной рыбы для и поддержания биоразнообразия. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын говорил во время переговоров с делегацией из Республики Корея.

Чиновник отметил, что на реках Камчатки могут построить более 100 таких заводов, если подобные проектами заинтересуются инвесторы.

«Камчатка является регионом свободным от искусственного воспроизводства. У нас существует пять рыбоводных заводов, находящихся в федеральной собственности», — сказал Галицын.

Он выразил надежду, что южнокорейские инвесторы рассмотрят этот вариант сотрудничества с Камчаткой. Прибывшие на полуостров представители властей Кореи подписали с местным правительством меморандум о сотрудничестве в рыбной отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что рыбоводные заводы ежегодно выпускают в реки десятки миллионов мальков. Через пару лет, нагуляв тело в море, рыба возвращается в реки полуострова и становится объектом промысла, а также благодаря этому поддерживается биоразнообразие.

Камчатка часто называют «рыбным столом» или «рыбной житницей» России. Здесь происходит основной вылов красной рыбы, которая потом отправляется в различные регионы страны и за границу.

Только в этом году в регионе разрешили выловить более 165 тыс. тонн рыбы. Путина сейчас в самом разгаре.