Камчатка идет на рекорд по вылову рыбы в лососевую путину

Петропавловск-Камчатский, , 04:27 — REGNUM Почти 116 тыс. тонн красной рыбы выловили рыбопромышленники Камчатки с начала лососевой путины на полуострове. При этом из-за хороших подходов горбуши в некоторых районах края, как сообщили ИА REGNUM в Росрыболовстве, принято решение увеличить разрешенные объемы вылова на этот вид.

В ведомстве отмечают, что последние данные по вылову рыбы (116 тыс. тонн) свидетельствуют о том, что путина на Камчатке проходит более чем успешно. Сейчас уже выловлено на 25% больше рыбы, чем в 2015 году (на Камчатке сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам).

«В Карагинской подзоне наблюдаются хорошие подходы горбуши, поэтому там решено увеличить рекомендованный вылов на 50 тыс. тонн — до 123,7 тыс. тонн. Кроме того, поддержана рекомендация по увеличению вылова горбуши в Петропавловско-Командорской подзоне», — сказали в Росрыболовстве.

При этом отмечается, что с текущими темпами вылова по Восточной Камчатке в ближайшие 10 дней потребуется дополнительная оценка подходов со стороны «КамчатНИРО», так как рекомендованные объемы горбуши будут полностью выбраны.

Что касается путины в других регионах Дальнего Востока, то результаты там далеки от камчатских. Так, в Магаданской области освоено 3 тыс. тонн, что соответствует показателям аналогичного нечетного года. В Сахалинской области объем вылова составил 3,7 тыс. тонн, что меньше показателей 2015 года на 54%. В Хабаровском крае освоено 3,7 тыс. тонн. В Приморском крае изъятие осуществляется пока только в рамках спортивного и любительского рыболовства.

Как сообщили ИА REGNUM в одной из рыбодобывающих компаний Камчатки, если темпы рыбалки не будут снижены, а подходы рыбы продолжатся на таком же хорошем уровне, то регион в этом году может выйти на рекордный вылов красной рыбы.

Напомним, путина началась на Камчатке 1 июня. Изначально рыбакам разрешили выловить 168 тыс. тонн, но до окончания большой рыбалки еще несколько дней, и рыбопромышленники не сомневаются, что им удастся освоить все объемы.