Якутск, 16 августа, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Допустив аварию на руднике «Мир», АЛРОСА, наверное, нанесла удар самой себе, а именно по репутации компании и спросу на алмазы и бриллианты. В соцсетях люди делают вывод, что алмазы — кровавые, а заявления руководства компании о намерении теперь проверить все шахты комментируют пословицей «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Вспоминается в этом контексте и жареный петух. Отдельная тема, провоцирующая недовольство людей — кадровые назначения в АЛРОСА на фоне остающихся под землёй горняков и появившихся в сети жутких фотографий из шахты. Но по-прежнему люди не перестают верить, что хоть кого-то из пропавших горняков удастся достать из ада полуразрушенной шахты живыми. Подробнее — в обзоре ИА REGNUM.

ИА SakhaDay В шахте «Мир»

Кровавые алмазы

Главная новость прошедших суток — поисково-спасательная операция на уровне ниже — 310 горизонта прекращена потому, что там всё затоплено. А ведь там предположительно находятся 4 человека… Именно на это заявление компании люди реагировали так: «Кровавые алмазы», «Не хочу бриллиантов», «Алмазы — застывшие слёзы», «Это жертвы алмазов!», «Алмазы всегда были кровавыми, и золото, нефть и уголь тоже», «Такими темпами мир откажется от кровавых алмазов». Всё чаще встречаются и утверждения, обратные развешанному в Мирном лозунгу компании: «Алмазы дороже людей».

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«Мартышкин труд — шахтеров не найдут и шахту угробят»

По-прежнему в соцсетях царит недоумение, почему такая огромная и богатая компания, как АЛРОСА, до сих пор не может выполнить самое логичное в сложившейся ситуации действие, а именно: просто откачать воду. «Разве насосы нельзя поставить?», — недоумевают люди.

Редактор регионального СМИ YKTIMES.RU Владимир Нифонтов считает, что в шахту установили насосы не того типа, а именно неприспособленные для откачки воды со взвесью горных пород.

«Какого рожна они перли в шахту насосы не того типа? Не знали, что они пульпу не возьмут? Водоприемников нет, водоотлива на горизонте нет, зачем они опустили его на 310 горизонт? Для красоты и отчета? Операция ведется из рук вон плохо. Работяги пашут как муравьи, а ума у руководства нет. Мартышкин труд. Они ведь так и шахтеров не найдут и шахту окончательно угробят. Сейчас идет гонка с водой — или спасатели успеют, или вода раньше 210 горизонт зальет. Вода растворит соль в породе, и весь горизонт рухнет. Они же такими темпами устроят катастрофу всемирного масштаба», — выражает своё мнение журналист.

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«Пока жареный петух не клюнет»

Нисколько не утешает пользователей соцсетей намерение АЛРОСА проверить теперь все свои шахты. Это заявление президента компании Сергея Иванова воспринято, скорее, иронично, чем с радостью: «Это имитация заботы о безопасности», «Ну что, все как в пословице: Пока жареный петух не клюнет…», «Сами себя проверят. Разумеется, ничего не выявят», «Опомнились», «Всё как всегда: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Проверки проводятся после, а не до аварии», «И для этого, видимо, были нужны жизни?! Их ведь предупреждали о катастрофичных последствиях, ан нет, прибыль важнее. Ответственных за эту аварию, надеюсь, привлекут?».

«Шахты Алроса — лидера промышленности Якутии и России — ничем не лучше диких африканских копей. Всё допотопно дореволюционное. А, на минуточку, в мире тем временем полным ходом идёт IV Промышленная революция. Когда я говорю, давайте трансформировать на новые технологические платформы, мне отвечают: зачем? Обяжут, в план поставят, отдувайся потом. А тут же лет на 20 им хватит карманы набивать и ладно…», — считает якутянин Никита Романов.

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Появились и утверждения о том, что слой целика между дном карьера «Мир» и «потолком» шахты составлял всего 20 метров против необходимых минимальных 85-ти. «Вот и не выдержал он …».

Также высказываются мнения о том, что АЛРОСА в сложившийся ситуации отделалась ещё малой кровью. «Повезло ещё, что во время пересменки это произошло», «Здесь чистейшее везение. Могло куда как трагичнее быть. Второй день рождения у вышедших».

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При этом люди не перестают надеяться на то, что хоть кто-то из остающихся под землёй горняков ещё жив, и верят в чудо. Некоторых интересует, была ли у шахтёров с собой питьевая вода. В ответ им напоминают, что уже через сутки горняк Алишер Мирзаев «еле живой был»: «Без воды, в жутком холоде и стрессе — страшное испытание»…

«Слетелось воронье на наше горе»

По мнению пользователей соцсетей, на фоне того, что 8 шахтёров продолжают оставаться под землёй уже 12-ые сутки и судьба их неизвестна, весьма странными выглядят назначения в алмазодобывающей компании. Вице-президентом АЛРОСА назначен ранее возглавлявший департамент финансовой политики министерства финансов РФ Сергей Барсуков. Не только само событие, но и фигура Барсукова восприняты негативно: «Слетелось воронье на наше горе… не успели шахтеров найти, уже делят портфели», «Людей спасать надо, хотя бы подождали конца ликвидации аварии», «Одни финансисты управляют АЛРОСА, поэтому и возникают разные ЧП».

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О сроках, когда найдут еще 8 шахтеров никто не говорит

Ужаснули людей и несколько фото из шахты «Мир», разлетевшиеся за прошедшие сутки в интернете. Там видны масштабы разрушений: вырванные трубы и двери, огромные завалы и маленькие люди на фоне этой огромной груды, заблокировавшей тоннель.

«Выработка полностью перекрыта горной массой вперемешку с металлоконструкциями четыре метра в высоту. Чтобы продвинуться вперёд, мы используем аварийно-спасательный инструмент, вырезаем по частям искорёженный металл, извлекаем его из горной породы и глины. Затем погрузочно-доставочная машина вывозит с места поисково-спасательных работ», — рассказал о ситуации командир Мирнинского горноспасательного взвода Игорь Горелко.

«Селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника — трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы. Спасатели вынуждены извлекать всё это из горной породы и глины, прежде, чем продвинуться вперёд хотя бы на шаг. Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные», — уверен замминистра МЧС России Владлен Аксенов.

Поступление подземных вод в рудник не прекращается, уровень воды повышается, но выработки не предназначены для приёма воды и технические условия для её откачки отсутствуют, констатируют также в МЧС. В такой ситуации даже предварительных сроков, когда удастся найти и поднять на поверхность людей, ведомство не озвучивает. Родственникам пропавших шахтёров остаётся только ждать, надеяться и молиться, а АЛРОСА — делать выводы и больше не повторять ошибок, цена которых — жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в подтопленный шахте «Мир» восемь горняков находятся с 4 августа. Их судьба неизвестна, но за каждого АЛРОСА уже обещала выплатить родственникам компенсацию 2 млн рублей.