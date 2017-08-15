Астана, 15 августа, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения Казахстана готовы принять на бучение до 170 тысяч студентов из других стран. Об этом заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на заседании правительства 15 августа.

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«Казахстан способен обучить 170 тысяч иностранных студентов. На сегодня девять казахстанских вузов вошли в рейтинг QS и заняли от 275-го до +701-го места», — приводит слова министра МИА «Казинформ».

Как пояснил Сулейменов, такое количество мест для зарубежных студентов отведено в рамках так называемой перспективной «экспортной корзины», предусмотренной в программе «Национальная экспортная стратегия», которая была утверждена правительством страны. В соответствии с этой программой Казахстан планирует экспортировать услуги в сфере образования и медицины, финансы и деловые услуги, услуги в сфере туризма, космические услуги.

Напомним, ранее, 15 августа, министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что в стране действует неравномерная система распределения образовательных грантов, которая зависит от запросов экономики. По этой причине многие казахстанские школьники, поступающие с высокими баллами в вузы, не смогли получить гранты, тогда как их товарищи, поступающие с меньшими баллами на «экономически целесообразные специальности», смогли выиграть грант.

По его словам, одним из предложений для урегулирования этой ситуации стало обнародование общего количества грантов по специальностям на несколько лет вперед, чтобы школьники смогли оценить, на какие специальности им будет поступать проще, а на какие — сложнее.

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