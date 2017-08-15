Москва, 15 августа, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) дополнил перечень глобальных угроз, которые человечество породило как побочный продукт своего развития, так как цивилизация всегда вместе с «плюсами» порождает и «минусы», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры автоматических систем управления НИТУ «МИСиС» к.т.н. Владимир Поляков.

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«Лидерами в сфере ИИ являются все страны, обладающие промышленным потенциалом. Просто кто-то прошел дальше в промышленной сфере, кто-то в военной области, кто-то в киберобласти, кто-то в биологическом ИИ. Россия находится в лидирующей десятке стран, обладающих ИИ. Точнее сказать сложно, так как многие вещи просто засекречены», — подчеркнул эксперт.

«Например, изобретение пороха продвинуло вперед работы по горнодобыче и строительству, но в то же время дало толчок военному делу; газо‑ и нефтедобыча принесла тепло в наши дома, но и привела к чрезвычайному засорению планеты пластиком; «мирный атом» дал дешевую энергию, но повысил риск атомного катаклизма», — сказал Поляков.

«Таких примеров очень много, и искусственный интеллект не исключение. Кроме того, к возможности восстания машин, красочно описанной ранее Голливудом, но в действительности довольно далёкой от реализации, в последние годы добавилась опасность повсеместной киберслежки. Ведь для спецслужб удобно с помощью интернета, мобильных гаджетов, платежных карт, видеокамер знать о человеке всё», — отметил эксперт.

«Но человечество уже не в состоянии отказаться от тех плюсов, которые приносит ИИ и компьютерные технологии в целом и которые стали повседневной реальностью. Робототехника, безопасный транспорт, электронные деньги, удешевление услуг, протезирование конечностей, повышение уровня медицины — в конечном итоге, это контроль над здоровьем человека и увеличение продолжительности его жизни. Уже сейчас это освоение ближнего космоса спутниками-роботами, а в перспективе — освоение дальнего космоса и планет Солнечной системы роботами-астронавтами», — пояснил Поляков.

Тем не менее, по его мнению, ИИ является «фундаментальной угрозой существованию человеческой цивилизации» наряду с атомными апокалипсисом, угрозой климатической катастрофы, опасностью вредоносных манипуляций с ДНК и вероятностью перенаселения планеты».

«Чтобы угроза не реализовалась, нужны контрмеры: философские, технические, законодательные. Но не нужно ни преувеличивать, ни преуменьшать этой угрозы: человечество все равно когда-нибудь погибнет, и в настоящий момент гибель человечества от ИИ менее реальна, чем от локального ядерного конфликта или изменения климата», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск выразил беспокойство уровнем развития искусственного интеллекта и заявил о необходимости государственного регулирования этой области научного знания.