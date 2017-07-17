Маск: Человечество не осознает риска развития искусственного интеллекта

Карсон-Сити, США, , 01:29 — REGNUM Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск выразил беспокойство уровнем развития искусственного интеллекта и заявил о необходимости государственного регулирования этой области научного знания. Свое мнение ученый-миллиардер высказал на совместном выступлении с губернаторов штата Невада, США, Брайаном Сандовалом, передает 16 июля телеканал CNBC.

Ученый заявил, что у него имеется доступ к передовым разработкам искусственного интеллекта и полученные наблюдения за исследованиями в этой области дают ему все основания для беспокойства.

«Я думаю, что люди должны быть очень обеспокоены этим», — отметил Маск.

Государство должно решительно вмешаться в эту область науки и немедленно начать регулировать исследования, поскольку «может быть слишком поздно». Необходимо приостановить все исследования искусственного интеллекта и убедиться в безопасности выполняемых ученными проектов, считает глава компаний SpaceX и Tesla.

Беспокойство ученого связано не только с тем, что роботы начнут выполнять все операции и вытеснят человека с рынка труда. По мнению Маска, искусственный интеллект может начать вредить людям и даже начать войну.

«[Они] могут начать войну, делая фальшивые новости и подделывая учетные записи электронной почты и поддельные пресс-релизы, а также манипулируя информацией, — заявил ученый. — Перо сильнее меча».

Напомним, Илон Маск является также председателем правления благотворительного фонда Musk Foundation. Два года назад, в январе 2015-го, фонд передал десять миллионов долларов Институту будущего человечества на исследования, посвященные контролю над искусственным интеллектом.