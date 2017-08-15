Рига, 15 августа, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Поскольку перевод централизованных экзаменов в школах нацменьшинств на латышский язык прошел гладко, власти продолжат наступление на русский язык в школах, заявил сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Цель ставится — не экзамены. Цель — полное выдавливание русского языка из школ нацменьшинств, снижение его значения до уровня факультатива. И чтобы этого не произошло, необходимо возобновить деятельность Штаба защиты русских школ и возобновить акции протеста», — уверен Митрофанов, который ранее был активистом Штаба. Он считает, что во многом возобновление вытеснения русского языка из школ связано с тем, что отношения между Россией и ЕС после кризиса 2014 года стали налаживаться, и риск прямого военного конфликта заметно снизился.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Русский союз Латвии выступил с резкой критикой решения правительства о переводе всех централизованных экзаменов в 9-х и 12-х классах школ нацменьшинств исключительно на латышский язык.