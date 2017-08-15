Москва, 15 августа, 2017, 15:22 — ИА Регнум. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» будут показаны возможности подводных роботов. Об этом сегодня, 15 августа, заявил замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков, сообщили в военном ведомстве.

Mil.ru Танковый Балет

«Подводных роботов будут демонстрировать на озере Комсомольском. В динамическом показе будут участвовать противодиверсионные морские пловцы, которые будут демонстрировать свои возможности в совокупности с использованием морской робототехники», — пояснил он.

Кроме того, предусмотрено проведение танкового «балета». Для него будет использована штатная техника, находящаяся на вооружении Вооруженных сил РФ: танки типа Т-80, Т-90

Кордюков не стал рассказывать об ожидающих зрителей интересных эпизодах показательных выступлений. Также он не стал называть образцы новой техники, которые покажут на форуме.

«Всего будет показано более 200 единиц воздушной, морской и наземной техники и стрелкового оружия», — уточнил он.

Отметим, демонстрационные показы техники на форуме «Армия-2017» будут проводиться каждый день, а в дни массового посещения людей — дважды в день.

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Как сообщало ИА REGNUM, на международный военно-технический форум «Армия-2017» приедут представители более 100 иностранных государств. По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в показах будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники.

Напомним, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Кроме того, во Владивостоке представят военную и спецтехнику Тихоокеанского флота и ВКС России.

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