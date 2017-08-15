Москва, 16 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Разговоры об американской ядерной бомбардировке, «спасшей Японию от коммунизма», так же циничны, как возможное рассуждение о том, что узники Освенцима должны быть благодарны своим тюремщикам, спасавшим их от всё того же коммунизма. Это рассуждение публициста Николая Старикова приводит доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин в своей статье о послевоенных вариантах судьбы Японии.

Dezinfo.net Проект раздела территории побеждённой Японии на зоны оккупации между союзниками

Рассуждение об «ужасах советской оккупации» и страшной возможности создания коммунистической Японии Сталиным используется современными историками для оправдания действий американцев в отношении Японии. Но если обратиться к реально происходившему летом 1945 года и ранее, учесть эволюцию представлений о послевоенной судьбе Японии с точки зрения союзников по антигитлеровской коалиции, четко вырисовывается понимание американской инициативы международной оккупации Японии.

Так же, как и гитлеровская Германия, милитаристская Япония должна была быть разделена на несколько зон оккупации, принадлежащих разным странам. Позиция Москвы в случае Германии предполагала создание единого государства, демилитаризованного и имеющего внеблоковый статус. Документов, подтверждающих такие же планы Сталина на послевоенную судьбу Японии, не сохранилось. Но нет и доказательств того, что с точки зрения русских обязательно должна была возобладать картина разделенной Японии.

Для нас является особенно важным, что, когда Японии было предложено подписать капитуляцию, в ее тексте была указана территория собственно Японии. К этой территории не относятся ни Сахалин, ни Курильские острова ни в какой своей части. С этой формулировкой были согласны как западные союзники СССР, так и сами японцы. Это делает всякие заявления о «спорном статусе» Курил юридической и исторической профанацией.

Читайте подробности в статье: Расчленить Японию хотели США, а не Сталин

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