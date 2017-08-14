Симферополь, 14 августа, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал основную редакцию законопроекта РК, который полностью освобождает физических и юридических лиц, имеющих перед украинскими банками долги до 5 миллионов рублей, от их погашения. Сегодня документ передали в крымский парламент. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, при разработке законопроекта «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности крымчан по кредитам украинских банков» учтены все замечания правового управления администрации президента России.

«Сам законопроект ещё будет обсуждаться и корректироваться, однако основные пункты останутся нетронутыми: физические и юридические лица, имеющие задолженность до 5 млн рублей, полностью освобождаются от её погашения. Кроме того, для инвалидов второй группы, либо лиц, оказавшихся на иждивении, на которых «висят» кредиты, также предусмотрено полное списание долгов. Также предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей. Если человек вносит 5% в счёт погашения долга, ему списывается автоматически 20% от общей задолженности», — отметил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон об урегулировании кредитных долгов крымчан перед украинскими банками, принятый Госдумой РФ 19 июля, позволит властям полуострова полностью списать задолженности 200 тысяч человек.

Власти Крыма и Севастополя будут контролировать Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), который был учреждён Агентством по страхованию вкладов. В частности, заёмщик сможет обратиться в фонд и заявить, что все разногласия с банком будет решать только с участием фонда. Если наблюдательный совет фонда найдёт основания для реструктуризации задолженности, то он сможет это сделать в соответствии с порядком, который устанавливают региональные власти.

Отметим, что ряд крымских общественников полагает, что в этой ситуации существует риск коррупционных издержек, как и в деятельности любого института государственной власти, связанной с разрешительной системой и финансовыми операциями.

По информации пресс-службы Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), за два года в Крыму отменили более 700 решений об аресте имущества заёмщиков банков Украины.