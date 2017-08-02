В Крыму рассказали о коррупционном потенциале закона об украинских кредитах

Симферополь, , 11:50 — REGNUM Закон, уточняющий порядок погашения задолженностей заёмщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками таит в себе много коррупционных издержек, которые нельзя преодолеть без кардинальной перестройки социально-экономической системы страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский общественник, председатель КРО «Таврический союз» Анатолий Филатов.

Напомним, согласно документу, власти Крыма и Севастополя должны контролировать Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), который будет работать напрямую с Федеральной службой судебных приставов. Если наблюдательный совет фонда увидит основания для реструктуризации задолженности крымчан перед банками Украины или обнуления обязательств, то он сможет это сделать в соответствии с порядком, который устанавливают региональные власти.

По словам Анатолия Филатова, в этой ситуации существует риск коррупционных издержек, как и в деятельности любого института государственной власти, связанной с разрешительной системой и финансовыми операциями.

«Насколько я понимаю, речь идёт не о безоговорочном списании взятых кредитов, а об определённой системе расчётов через ФЗВ, по которой смогут рассчитывать на возвращение денег и те люди, которые не смогли забрать свои вклады со счетов украинских банков, например «Приватбанка». Естественно, что такие условия становятся весьма коррупциогенными. А с учётом того, что в наших условиях с коррупционерами зачастую поступают по модели ловли рыбы для телеканала «Дискавери» — поймали, показали, отпустили, — то эта особенность нынешнего государственного управления в России будет лишь «стимулировать» возникновение коррупционных схем и в данном случае», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что исключить и предупредить коррупционную составляющую в подобной ситуации можно лишь за счёт кардинальных преобразований всей системы социально-экономических взаимоотношений.

«Эта история» не может быть исключением. Если не предупредить — что практически невозможно сделать — то существенно и значительно ограничить коррупционные изъяны в жизни нашего общества можно способом и методами деолигархизации государственного аппарата и государственной жизни в Российской Федерации. Если выбирать между Опричниной и институтами гвардейцев Петра Великого и комиссаров большевиков, то я отдаю однозначное предпочтение Опричнине. Как названию. И как смыслу. И как образу. Но процедура, конечно же, должна быть иной, в соответствии с реалиями современности. Естественно, никакой кальки с известной политики Ивана Грозного быть не может. Скорее, наоборот. Речь лишь о термине, который лучше, природнее и, что самое важное, смыслосодержательнее, нежели обозначения институтов гвардейцев или комиссаров», — уточнил Анатолий Филатов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов в июле отмечал, что федеральный закон об урегулировании кредитных долгов крымчан перед украинскими банками позволит властям полуострова полностью списать задолженности 200 тысяч человек.

По информации пресс-службы Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), за два года в Крыму отменили более 700 решений об аресте имущества заёмщиков банков Украины. Сейчас на полуострове по 11 тысячам кредитных договоров под арестом имущество на 7 млрд рублей.