Москва, 14 августа, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Российские туроператоры после публикации в СМИ сообщений о вспышке вируса Коксаки не отмечают массовой сдачи путевок на отдых в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Sunrise1 Анталья

По данным Всероссийского союза страховщиков, доля обратившихся в страховые компании российских туристов, у которых был диагностирован вирус Коксаки, составляет не более 0,01% от общего количества всех прибывших на отдых в Турцию российских туристов.

После сюжетов про вирус Коксаки в каждом выпуске новостей на центральных телеканалах в агентствах ожидали шквала звонков и обращений от перепуганных туристов.

Но, как свидетельствуют турагенты, звонки были, но до самих аннуляций дело доходило в очень небольшом проценте случаев. За выходные (12−13 августа) зафиксированы только единичные отказы от поездок.

Эксперты турагентского рынка отмечают, что сейчас для многих туристов Турция остается фактически безальтернативным направлением с наиболее адекватным соотношением цена/качество.

По их мнению, по этой причине подобная информационная поддержка «эпидемии» Коксаки не привела к остановке продаж по Турции. Более того, опрошенные турагентства отмечают, что туры в Турцию в период прошедших выходных оставались все так же популярны, как и ранее.

В АТОР отметили, что МИД РФ не делал никаких заявлений относительно угроз в Турции. На сайте министерства, в разделе «Предупреждения для российских граждан» отсутствует информация о запрете выезда в Турцию или о наличии угрозы.

Кроме того, эпидемию Коксаки в Турции обсуждает только российская и частично, украинская пресса. Туристы из других стран аномального распространения вируса, похоже, не заметили.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм предупредил туристов РФ о рисках для здоровья, связанных с посещением Турции. Случаи заболевания были зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.

Роспотребнадзор сообщил, что более 500 граждан Российской Федерации, отдыхающие в Турции, пожаловались на ухудшение самочувствия, связанное с заражением вирусом Коксаки.

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