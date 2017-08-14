Москва, 14 августа, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В списке проблемных тем у жителей России в последнее время первое место занимают низкие зарплаты и уровень жизни в целом. Об этом в июле заявили 24% граждан РФ (18% в январе 2017 года и 14% в июле 2016 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

rotkevichkonstantin Финансовые проблемы

21% опрошенных беспокоит состояние экономики в стране (в начале года — 16%).

На третьем месте у жителей России стоит социальная политика: 18% в июле (в июле 2016 г. — 9%).

Не менее острой остается проблемы в сфере здравоохранения. Эта тема волнует 17% граждан (в январе показатель был на том же уровне, в июле 2016-го он составлял 10%).

Проблему безработицы назвали в числе основных 14% опрошенных. То же можно сказать и в отношении проблем в сфере образования (с января по июль колебания 10−14%, в июле — 12%).

Также 10% жителей России волнуют низкие пенсии (12%), инфляция (10% в июле 2017 г., год назад — 12%, два года назад — 20%), коррупция (10%) и проблемы ЖКХ (8%).

Опрос проведен 27 июля — 1 августа 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования НИУ ВШЭ, 17% жителей России считают себя обеспеченными, 20% назвали себя бедными. По данным ВЦИОМ, среднюю оценку своему материальному положению дают 61% респондентов.

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