Южно-Сахалинск, 14 августа, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Областная больница Южно-Сахалинска приобрела глиняную статую «Женщина-мать» за 5,6 млн рублей. Жители Сахалина, комментируя новость, выражают негодование и предлагают заменить скульптуру на монумент Сталину, передает корреспондент ИА REGNUM.

Skr.su Памятник «Женщина-мать»

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Из сообщений островных СМИ известно, что недешевое приобретение полностью одобрили островные власти.

Идею установки такого монумента 4 года назад высказали представительницы регионального отделения «Женщины России».

Решение поддержало правительство Сахалинской области.

Монумент высотой три метра представляет собой фигуру женщины с тремя детьми. Автор скульптуры — местный скульптор Владимир Чеботарев. Статуя уже готова в глиняном исполнении, позже ее отольют в бронзе.

Скульптура как художественное произведение нареканий не вызывает. И если бы ее подарил городу спонсор, вопросов бы не возникло. Но тот факт, что главное медицинское учреждение региона приобрело ее на бюджетные средства, вызвало у жителей островного региона множество нареканий.

«Вместо этого памятника и вместо еще двух можно было бы купить аппарат МРТ. Но у нас же медоборудования и так хватает. Нам для качества медицины только памятника за 5,6 млн рублей не хватает. А может, все-таки, кому-то откатов не хватает?».

«Скульптура навевает мысли о «Сеятеле» Остапа Бендера».

«Ну, вот прямо «верю», что у областной больницы такой огромный бюджет, что вот прямо некуда уже деньги девать! Только вот почему постоянно по ТВ и в СМИ читаем: «Помогите вылечить ребенка!».

«Надо, товарищи, в каждом городе на средства чиновников напротив зданий администраций ставить памятники Сталину или монументы местам лишения свободы. Чтобы чиновник видел, что может быть за худое. Тут тебе и культура, и профилактика преступлений, и правонарушений. Взглянул чиновник в окно перед тем как взять взятку — может кто-то и передумает! Как-то так. А если учесть, что у нас в городке районном тоже у перинатального центра статуя стоит — значит по всей России мода (или разнарядка) пошла ставить там памятники — а это уже десятки, сотни миллиардов в масштабах всей России! Лучше бы больницы строили, оборудование закупали. А то устроили пир во время чумы!!!».

«Недалёкое будущее. Экскурсия. Гид: «А сейчас, друзья мои, вы видите скульптурную композицию, изображающую коррупцию. Женщина олицетворяет, собственно, коррупцию, её старшие дети — взятку и распил, а на руках счастливой матери — маленький откат. И если мы с вами присмотримся к внешнему виду этой своеобразной скульптурной аллегории, то поймём, что коррупция — это действительно страшно».

«Это же до какого уровня цинизма нужно дойти, что бы вместо оборудования, так необходимого для лечения, покупать скульптуру?! Или наши больницы уже перенасыщены всем необходимым и укомплектованы персоналом?! Или с зарплатами полный порядок?!», — свое негодование сахалинцы выражают в комментариях в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина выражают крайнее недовольство качеством медицинской помощи. Больше всего жалоб — из островной провинции, люди жалуются на невозможность вызвать скорую помощь. Так, жительница Синегорска не смогла ночью вызвать скорую к 2-летней дочери, у которой была температура 40. Беременная жительница Макарова не только не смогла вызвать карету скорой помощи, но и не смогла достучаться до больницы, в которую, с кровотечением, пришла сама. Женщине пришлось дожидаться утра, ехать на поезде в островную столицу. Там врачи оказали ей квалифицированную помощь, но сохранить беременность не смогли. Сахалинцы жалуются на недоступность стоматологических услуг. По данным депутата Облдумы Галины Подойниковой, доступ к данному виду медпомощи имеют только 40% жителей региона. Жители Итурупа пожаловались губернатору на то, что они вынуждены летать в областную столицу, чтобы сдать кровь.