Жительница Сахалина умерла рядом с горбольницей Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, , 11:40 — REGNUM Жительница Южно-Сахалинска скоропостижно скончалась после оказания ей медицинской помощи в городской больнице им. Анкудинова. Прохожие пытались спасти потерявшую сознание женщину и вызвать скорую помощь. Но дозвониться до медиков они смогли лишь по экстренному номеру «112», а бригада прибыла на место через 50 минут. Все происходило поблизости от горбольницы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Утром 18 июля отправилась вместе с супругом на почту. По дороге она почувствовала себя плохо — стала задыхаться, закружилась голова. Муж вызвал скорую помощь. Медики приехали и увезли Светлану в больницу. Там у нее взяли анализы и поставили капельницу. Позже она почувствовала себя значительно лучше, и ее отпустили домой. Но не пройдя и нескольких десятков метров, женщина упала, потеряв сознание.

К женщине подбежала продавец из ближайшего магазина.

«Я пыталась ее поднять, но у меня не получилось. Я попросила проходивших мимо мужчин помочь. Они перенесли женщину на лужайку рядом и прислонили к дереву. Пульс у нее был слабый, но прощупывался. Моя коллега пыталась вызвать скорую, я старалась привести женщину в чувство. До скорой смогли дозвониться лишь по экстренному номеру «112». На попытки дозвониться ушло около 30 минут. И после этого скорая приехала лишь 50 минут спустя. Этих врачей пытались вызвать и мы, и другие прохожие. Но когда они прибыли, женщина уже скончалась», — рассказала местным журналистам сотрудница магазина.

Между тем существуют строго регламентированные нормативы прибытия скорой помощи. В обычных обстоятельствах — 10 минут. Если есть проблемы, например, с дорогой, то 20 минут.

«Моя мама лежала мертвая на улице, на траве. Несколько часов. Первая карета скорой констатировала мамину смерть и уехала. Мама так и осталась лежать. На улице. Потом приехала другая бригада. Но и она, что-то посмотрев, уехала. Только в 21:30, когда уже стало темнеть, приехали сотрудники полиции и следственного отдела. Они сообщили мне и отчиму о случившемся и забрали тело в морг. Мне 21 год. И у меня больше нет мамы. И я просто не знаю, как теперь с этим жить», — рассказала дочь умершей.

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Результаты вскрытия шокировали семью умершей молодой женщины. Экспертиза установила, что «причиной смерти стало острое отравление неустановленным веществом».

«Как это могло произойти, если мама только что вышла из лечебного учреждения, где ей ставили капельницы, проводили другие процедуры?! Она поступила в приемный покой больницы с пониженным давлением и кроме лекарств ничего не принимала! У меня одни вопросы — и ни одного ответа. Почему, когда мама лежала на земле, никто из проезжающих мимо не смог отнести ее в машину и отвезти в находящуюся рядом больницу? Почему скорая ехала так долго? Почему маму не госпитализировали? И что это за лекарства в больнице, от которых люди умирают почти сразу? Маме было всего 42 года. Она была молодой женщиной, совсем еще молодой!» — шокирована дочь.

Следственный отдел начал проверку обстоятельств смерти Светланы Миловановой.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина все чаще жалуются на безобразное качество медицинских услуг в регионе: на невозможность вызвать скорую помощь, на отсутствие узких специалистов. В апреле 2017 года беременная жительница сахалинского Макарова не смогла не только вызвать скорую, но и достучаться в дверь местной больницы, куда пришла с кровотечением. Истекающая кровью женщина вынуждена была на поезде ехать в Южно-Сахалинск. Женщину спасли, но беременность сохранить не удалось. Другую жительницу Сахалина с признаками инсульта люди в белых халатах трое суток посылали в психбольницу. Госпитализировать ее согласились лишь после звонка из областного Минздрава, куда обратился ее муж.