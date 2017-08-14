Москва, 14 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. По данным на май 2017 года 17% жителей России считают себя обеспеченными. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в мае 2016 года. Такие данные приводятся в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».

Бедность

Доля граждан, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет (с 2012 года), говорится исследовании.

Эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.

Стала увеличиваться и реальная зарплата: доходы восстановились до уровня октября 2016 года и даже превысили его на 1,6%, рост зарплат вышел на уровень предкризисного периода 2014 года.

Сократилось, но совсем незначительно, количество российских граждан, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% респондентов, что на один п.п. меньше, чем полгода назад. На шесть п.п. снизился и уровень бедности среди семей с детьми.

При этом снижение заработной платы отметили 20% респондентов, что является минимумом за весь период проведения опросов.

Между тем 72% жителей России всё-таки предпочитает экономить. В 2017 году граждане в основном сокращают расходы на досуг и отдых, а также одежду и обувь.

Больше всего экономят пенсионеры, жители сельской местности, люди, не имеющие высшего образования, и рабочие.

По мнению экспертов, рост числа жителей России, считающих себя хорошо зарабатывающими, связан со снижением инфляции и увеличением реальных зарплат.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, социальное самочувствие жителей России летом по сравнению с началом 2017 года ухудшилось. Среднюю оценку своему материальному положению дают 61% респондентов, положительные ответы дали 16%, отрицательные — 22% опрошенных.