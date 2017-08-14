Москва, 14 августа, 2017, 08:05 — ИА Регнум. В последний день недели (11 августа) нефтяные котировки закрылись ростом. Цена на Brent восстановилась с азиатского минимума $51,28 до $52,25 на фоне ослабления американской валюты после публикации инфляционных данных в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Потребительская инфляция разочаровала покупателей доллара, так как её замедление снизило вероятность очередного повышения уровня основных процентных ставок ФРС США в этом году.

Данные Baker Hughes, за неделю до 11 августа в США оказались смешанными. Общее количество буровых установок сократилось на пяь единиц до 949 штук. Количество газовых установок сократилось на восемь единиц до 181 штук. Количество нефтяных установок выросло на три единицы до 768 штук.

Сегодня, 14 августа, баррель Brent стоит $52,02 (+0,10%). Цена восстановилась на 38% от падения с $53,61 до $51,28. Если покупатели смогут удержать цену выше 51,75 течение дня, то её восстановление продолжится до отметки $52,75.

Напомним, 11 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,38%, до $52,10 за баррель, WTI — на 0,45%, до $48,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,90 за баррель.

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