Нефть не смогла удержаться

Москва, , 13:57 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 10 августа достигала максимальных значений за последние 2,5 месяца. Позитивные результаты последней встречи ОПЕК+, а также резкое сокращение запасов нефти в США подбросило котировки Brent до $53,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

«Однако удержаться на этом уровне не получилось. Низкие объемы торгов и отсутствие новой позитивной информации на нефтяном рынке, привели к быстрому откату из-за фиксации трейдерами прибыли и закрытия позиций. В результате нефть по итогам четверга подешевела почти на 1,5% к отметке $52», — пояснил эксперт.

«11 августа цены на нефть немного снижаются. Brent торгуется на отметке $51,60. Агентство Baker Hughes в 20:00 по МСК опубликует данные по количеству добывающих вышек в США. Эти данные очень вероятно не только определят цены закрытия текущей недели, но и определят ход торгов 15 августа», — пояснил Быков.

«В случае роста числа вышек Brent снизится к отметке $50,50−51,00. В случае снижения количества вышек окажет поддержку котировкам, Brent в таком случае достигнет отметки $52,00−52,50 в начале следующей недели», — считает эксперт.

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