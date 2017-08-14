Москва, 14 августа, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Заявления Польши о том, что СССР развязал Вторую мировую войну, и агрессивная политика Запада в отношении России объясняются совокупностью факторов, среди которых и новая холодная война против РФ, и экспансионистские претензии Польши, заявил 13 августа лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Комментируя заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковского об ответственности СССР в развязывании Второй мировой войны, Кургинян отметил, что у этого есть несколько уровней понимания. И первый из них — это лживость обвинений Польши.

«Прежде всего, то, что они говорят, — это наглая ложь, и это нужно зафиксировать и объяснить почему… Вот эти все радения вокруг пакта Молотова — Риббентропа, надо вспомнить, что Чехословакия была разорвана Польшей, что у Польши был свой пакт с Гитлером, как у всех остальных стран… у Японии там были свои пакты. Нужно восстановить всю эту картину… Эта картина была затушевана потому, что сказать, что Польша, «как Гиена, рвала Чехословакию вместе с Гитлером», в советское время невозможно было. Это означало задеть братскую страну», — заявил политолог.

Далее он напомнил, что Польша всегда мыслила категориями экспансии и завоевания новых территорий, продвигая разного рода концепции обеспечения польской экспансии, в том числе за счет России.

«Второе, нужно вспомнить о том, чего хотели всегда поляки. Вот эту концепцию «Междуморья» («Интермариума» или «Триморья»). Польша никогда не ограничивала свои территориальные претензии только территорией самой Польши. Третье — это то, что всегда было не так. Была эта концепция Ягеллонов, потом она перешла к Пилсудскому, теперь она снова осуществляется, и в этом смысле события на Украине не так просты, как кажутся», — продолжил Кургинян

Еще одной гранью агрессивной политики Польши в адрес России является участие в этом США как особо значимого фактора, который стремится включить Польшу в новую антироссийскую коалицию с участием других некомплиментарных к нам стран.

«И, наконец, эти события с американцами. Мне кажется, что не зря господин Фридман (аналитическое агентство Stratfor — прим. ИА REGNUM ) говорит о том, что необходимо создавать «малое НАТО», то есть создавать «НАТО» из этой Польши, Румынии, Азербайджана… Но смысл заключается в том, что выстраивается какая-то новая ось против нас», — отметил эксперт.

Подводя к главному, лидер движения «Суть времени» заявил, что все вышесказанное является элементами масштабной новой холодной войны против России, что требует от России осознания этого факта.

«И, конечно, мы должны понимать, что это означает принятие закона, по которому мы оказались в тройке Иран, Северная Корея и мы как член Совета Безопасности ООН. Это значит, что война против нас будет продолжать нарастать, а эта война держится на идеологическом, концептуальном, политическом, экономическом, информационном и прочих стержнях, и нужно понять, что обострение неизбежно. Нам нужно начать перестраивать свою собственную политику под это обострение. Совершенно не обязательно кидаться в какие-нибудь крайности, отказываться от демократии. Нужно точно понять, что это началось», — продолжил эксперт

Точкой невозврата раскрутки маховика холодной войны, по мнению политолога, является присоединение Крыма в 2014 году, о чем с тех пор неоднократно было заявлено, однако было проигнорировано властью. Сейчас же, когда все уже на 100% очевидно, необходимо срочно перестраивать свою политику и экономику под новые реалии.

«Когда в 2014 присоединили Крым, мы говорили, что холодная война лучше, чем горячая, что она неизбежна, надо просто ее оформить. А в этот момент: «да что вы, никакой холодной войны не будет». Ну и как с нею? Поэтому, не пора ли перейти к твердому пониманию, что предложенный нам формат, в том числе в Польше… вот все это вместе — это мозаика, большая картина, перестраиваются отношения с Россией, Россия возникает на острие неприятия Запада, в том числе — США, и под это надо перестроить себя», — закончил мысль политолог.

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