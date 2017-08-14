Казань, 14 августа, 2017, 06:40 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступило два иска от ПАО «Тимер Банк», в которых он требует обанкротить два физлица — Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову. Каждому из них выставлены финансовые требования на сумму чуть более 93,266 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

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Иски поданы 11 августа, но дела к производству пока не приняты.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ФОН-Ривьера» создано 22 марта 2005 года. Его единственным учредителем является Диана Ахметзянова.

ООО «ФОН-Ривьера» было признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.

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Корпорация «ФОН» создана в 1995 году в Казани. По данным с официального сайта компании, гендиректор — Анатолий Ливада. Доля ежегодно сдаваемого компанией жилья составляла около 15% от общегородского объёма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор строительного холдинга «ФОН» Ливада следственными органами подозревается в том, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 ноября Ливада помещён в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.

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По информации с сайта группы компаний «ФОН», в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах. По данным суда, определением Арбитражного суда РТ от 9 ноября 2016 года компания признана банкротом. В апреле 2017 года в отношении неё установили внешнее управление на 18 месяцев — до 10 октября 2018 года.