«Дочка» стройкорпорации «ФОН» из Казани пополняет список претензий

Казань, , 05:35 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии включил в реестр требований кредиторов строительной корпорации «ФОН» претензии «дочерней» компании ещё на 35,17 млн рублей. До этого были удовлетворены ходатайства ООО «Фон-Ривьера» на общую сумму 100 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Требования компания были включены в состав четвёртой очереди реестра требований. Общая сумма предъявляемого долга — 35 170 555,7 рубля.

К началу июля в ЗАО «ФОН» внешним управляющим была проведения инвентаризация. В результате было выявлено 12 объектов недвижимости, среди которых несколько недостроев и земельные участки. Кроме того, корпорация владеет долей в размере 99,97% в уставном капитале ООО «Савиново-Челны». Номинальная стоимость доли — 34,6 млн рублей. Розыск имущества продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил два ходатайства ООО «ФОН-Ривьера» и включил компанию в список кредиторов ЗАО «ФОН». Общая сумма претензий составила 100 млн рублей.

Как следует из материалов суда, 23 декабря 2011 года между компаниями был заключён договор залога. По нему ЗАО «ФОН» передавало ООО «ФОН-Ривьера» в залог участок площадью 2 тыс. 107 кв. м на улице Чистопольская, 83, в Казани и трёхэтажное здание ЖЭУ на нём. Последнее уже выступало обеспечением по кредитному договору от 9 октября 2008 года, заключённому с ПАО «АКБ «Спурт». На тот момент задолженность перед банком уже превысила 269,5 млн рублей.

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31 декабря 2015 года ООО «Фон-Ривьера» и банк заключили соглашение, по которому компания предоставила отступные за долги ЗАО «ФОН». В качестве «платы» была оговорена передача участка и здания ЖЭУ. Таким образом, «дочка» погасила перед банком долги на сумму 85 млн рублей.

Кроме того, 20 ноября 2007 года в ПАО «Сбербанк» была открыта кредитная линия для ЗАО «ФОН». «Дочерняя компания» по данному договору проходила солидарным должником и залогодателем, отвечая по обязательствам всем своим имуществом. В августе 2016 года ООО «Фон-Ривьера» в качестве отступных по этой сделке передала четыре нежилых помещения в новостройке Казани. Долги ЗАО «ФОН» этой сделкой были покрыты ещё на 15 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах. Определением Арбитражного суда РТ от 9 ноября 2016 года компания признана банкротом. В апреле 2017 года в отношении неё установили внешнее управление на 18 месяцев — до 10 октября 2018 года.

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Директору строительного холдинга «ФОН» Анатолию Ливаде вменяется то, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа Ливада проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.

ИА REGNUM напоминает, ООО «ФОН-Ривьера» было признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.

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