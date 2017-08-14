Владивосток, 14 августа, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Во Владивостоке на выборы в городскую думу пойдут 222 кандидата по спискам от семи политических партий и 88 одномандатников. Местный избирком отказал в регистрации списков «Яблока» и «Родины»: в первом случае партия не предоставила подписные листы в установленные сроки, во втором — подписные листы партия предоставила, однако достоверных подписей оказалось недостаточно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

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Согласно официальным данным Владивостокской городской избирательной комиссии, от «Единой России» на выборы в думу пойдёт 51 кандидат, от ЛДПР зарегистрированы 42 человека, от КПРФ — 36 человек. «Справедливая Россия» получила одобрение на список из 33 кандидатов. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Коммунистическая партия социальной справедливости и партия «За женщин России» — по 20 человек.

Партия «Родина» не предоставила достаточно достоверных подписей, а партия «Яблоко» подписные листы в установленный срок и вовсе не подала.

К сегодняшнему дню, 14 августа, места в избирательном бюллетене определены жеребьёвкой. Первой пойдёт «Единая Россия», следом за ней — ЛДПР, партия «За женщин России», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия социальной справедливости, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и КПРФ.

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Кроме того, на выборах будут участвовать 88 одномандатников: 69 мужчин и 19 женщин.

В половине случаев кандидаты заняты в сфере бизнеса, остальные трудятся либо в бюджетной отрасли, либо являются пенсионерами, либо и вовсе не работают. По одномандатным округам баллотируются 10 действующих депутатов Думы.

Самовыдвиженцев нет, по 17 кандидатов от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России», 16 кандидатов — «Российская партия пенсионеров за справедливость», 3 кандидата — Коммунистическая партия социальной справедливости и ещё 1 кандидат — партия «Достоинство».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева, комментируя процесс выдвижения кандидатов на выборы в думу Владивостока отметила, что формат местных единороссов в целом не изменился, и свои позиции сохранили представители команды арестованного мэра Игоря Пушкарёва.

Однако среди оппозиционных сил, напротив, наблюдается смена лиц, которая обусловлена конфликтом между «возрастными» и «молодыми» членами партий.