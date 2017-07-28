Владивосток готов голосовать за ЕР, но КПРФ может сыграть на особой любви?

Владивосток, , 04:19 — REGNUM Итоговый расклад в Думе Владивостока по итогам выборов 2017 года, скорее всего, мало чем будет отличаться от расклада пятилетней давности. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. Тем не менее, сюрпризы возможны, особенно учитывая тот факт, что коммунисты ведут молодых и активных кандидатов.

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Основываясь на свежих данных социологических опросов во Владивостоке, по мнению политолога, можно было бы предположить, что итоговый расклад в гордуме по итогам выборов 2017 года не многим будет отличаться от расклада пятилетней давности. Однако предвыборная гонка в полной мере ещё не началась, что не исключает возникновение различных сюрпризов.

«С одной стороны, уровень поддержки «Единой России» во Владивостоке за 2017 год снижался до 23%. Тем не менее, за многих действующих депутатов от «ЕР» люди голосовать готовы, чего нельзя было сказать, например, в 2012 году, — отметила Наталья Коломейцева. — С другой стороны, КПРФ ведёт молодых активных кандидатов, по слухам, вкладывая в их продвижение немалые средства. Сейчас их никто не берёт в расчёт, но вспомните 2011 год, когда итоги выборов высветили особую любовь владивостоксого электората к коммунистам».

«Кроме того, за последний год подрос рейтинг ЛДПР. Рост незначительный, но выстроить грамотную избирательную кампанию под руководством опытного депутата Андрея Андрейченко они вполне способны, — добавила кандидат политических наук. — На 3% увеличился и рейтинг «Справедливой России» по Владивостоку».

Как сообщало ИА REGNUM, «Единую Россию» на выборы в Думу Владивостока поведёт действующий спикер городского парламента Елена Новицкая, список КПРФ возглавил депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов, во главе списка ЛДПР — Владимир Жириновский. Список «Справедливой России» возглавил экс-миноритарный акционер «Находкинской жестянобаночной фабрики» Руслан Галицкий.