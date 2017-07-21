Выборы в Думу Владивостока: консерваторы ЕР и смена лиц в КПРФ, ЛДПР и СР

Владивосток, , 03:34 — REGNUM В Приморском крае основные политические партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — в значительной степени обновили свой партийный актив, который будет претендовать на места в Думе Владивостока в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.

Читайте также: Явка на праймериз в Приморье названа лучшей на Дальнем Востоке

Избирательная кампания в Думу города Владивостока и представительные органы других муниципалитетов края является последним этапом подготовки к выборам президента 2018 года в нашем регионе. С этой точки зрения, по мнению политолога, интересно наблюдать, как основные партии будут проводить эту кампанию.

«Если отталкиваться от партийных списков, выдвинутых «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией», то обращает на себя внимание тот факт, что все партии в значительной степени обновили свой партийный актив, который будет претендовать на места в Думе Владивостока, — отметила Наталья Коломейцева. — Наиболее консервативной в этом отношении выступила правящая партия».

Во-первых, представители правящей партии по итогам выборов 2012 года занимают две трети мест в городской Думе. Практически все они заняли первые места на внутрипартийных праймериз, прошедших 28 мая. В связи с этим и логического, и практического смысла что-то менять элитам нет.

«Сохранение многих позиций в партии говорит о том, что, несмотря на многие заявления и намерения, формат местного отделения ЕР не изменился: к ведущим местам не подпустили представителей команды Владимира Николаева и, напротив, сохранили свои позиции представители команды Игоря Пушкарёва», — констатировала кандидат политических наук.

Читайте также: Для восьми единороссов из думы Владивостока требуют отставки

Смена лиц среди представителей оппозиционных партий, по словам Натальи Коломейцевой, объясняется конфликтом между «возрастными» и «молодыми» членами партий. В большей степени это относится к коммунистам и справедливороссам.

«Если у КПРФ крепкий партактив, и эта партия может позволить себе перемещать позиции в списке практически без ущерба для своего рейтинга, то у «Справедливой России» налицо ослабление списка по сравнению с выборной кампанией в Думу 2012 года. С другой стороны, опросы общественного мнения показывают, что по сравнению с провальным для партии прошлым годом, рейтинг «Справедливой России» увеличился, хоть и не намного», — отметила заведующая кафедрой политологии ДВФУ. — Кроме того, нельзя не отметить наличие самостоятельной оппозиции в нашем регионе, которая продолжает оказывать значимое влияние на действующую власть и шаг за шагом перебирает возможные варианты для увеличения собственной поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, «Единую Россию» на выборы в Думу Владивостока поведёт действующий спикер городского парламента Елена Новицкая, на втором месте — председатель краевой Федерации профсоюзов Владимир Исаков, на третьем — Андрей Брик, которого губернатор Приморья Владимир Миклушевский хотел видеть в кресле мэра Владивостока.

Список КПРФ возглавил депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов, далее идут заместитель гендиректора по строительству «Аврора-строй» Сергей Белов и член Горизбиркома Евгений Ляшенко.

Во главе списка ЛДПР — Владимир Жириновский. Второй — референт партии по ДФО Василий Васильев, третий — Алексей Викдоров.

Список «Справедливой России» возглавил экс-миноритарный акционер «Находкинской жестянобаночной фабрики» Руслан Галицкий, второй и третий номера — тренер WorldClass Евгений Кузнецов и спортсмен Артур Потапов.