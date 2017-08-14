Астана, 15 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. 72-летний Куаныш Султанов стал рекордсменом политического долгожительства в нижней палате парламента Казахстана. Как распределились места в рейтинге политических долгожителей в казахстанском правительстве, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Лязат Шибутова.

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Стоит подчеркнуть, что Казахстан еще не достиг такого уровня профессионализации депутатского корпуса, как, например, светоч планетарной демократии США, в котором некоторые конгрессмены и сенаторы избираются в течение 30−40 лет. Пожалуй, только уже упомянутый Куаныш Султанов со своим тридцатилетнем (а по другим данным, даже тридцатидевятилетним) стажем в качестве депутата, может претендовать на такой показатель.

Серебряный и бронзовый призеры данного списка не дотягивают и до половины его результата: это Гюльжана Карагусова с показателем депутатского стажа в 14 лет и Нортай Сабельянов, отставший от нее всего лишь на один год. Самым старшим по возрасту депутатом при этом является лидер «Народных коммунистов» Владислав Косырев, которому в ноябре 2017 исполнится 80 лет. Его товарищу Тургуну Сыздыкову исполнилось уже 70. Новичков в парламенте двое. К недавно назначенным относятся 56-летний бывший первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау и 33-летний известный спортсмен Серик Сапиев.

Читайте подробности в статье: Рейтинг политдолгожителей Казахстана: депутаты нижней палаты парламента

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